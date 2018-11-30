Евгений Кафельников перевел деньги фанату, напавшему на Глушакова

Экс-первая ракетка мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников оказал материальную помощь фанату красно-белых, который выбежал на поле во вчерашнем матче с "Рапидом" (1:2).Кафельников перевел ему 10 тысяч рублей. В данный момент болельщик находится в отделении полиции и пробудет там еще 10 суток.