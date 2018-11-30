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Евгений Кафельников перевел деньги фанату, напавшему на Глушакова

Экс-первая ракетка мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников оказал материальную помощь фанату красно-белых, который выбежал на поле во вчерашнем матче с "Рапидом" (1:2).

Кафельников перевел ему 10 тысяч рублей. В данный момент болельщик находится в отделении полиции и пробудет там еще 10 суток.

Твиттер Евгения Кафельникова
Теги: Спартак Глушаков Кафельников
Сегодня, 16:15
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#22  АРА  г.Пермь (Сегодня, 17:11)
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online

Вот и заказчик,привлечь его!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#21  panin  Красноярск (Сегодня, 17:05)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Может хештег запустим. #кафельгандон


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
#20  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 17:04)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша...

Что с Вашим клубом происходит ? Есть вменяемые люди в руководстве клуба ? Кто такой Кононов? Что он выиграл ? Какой вектор развития ? И самое интересное, почему молчит Федун?
Всё это похоже на какой-то фарс, ну или многоходовочку....
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#19  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 17:03)
  • +2
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Кафельников, конечно, приличное мудло из Лондона. Мудлондон.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#18  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 17:03)
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
ММмдааа...как точно прокомментировал Жора Черданцев : "Это за гранью...".
Мне порой кажется,что Спартак находится в заложниках у собственной популярности.
Я как-то даже эпиграмму черкнул такую:
"Сосуд,любимый всеми
Проклятие несёт-
От глупости и лени
В него сливают всё!"
Но мало того!
Боление за Спартак-это своеобразный тест. Вот,к примеру всеми уважаемы В ПРОШЛОМ Е.Кафельников показал себя полнейшим ДЕБИЛОМ. Вестись на поводу у зарабатывающих на грязных скандалах СМИ, дойти до поступков,уровня полного выпрямления извилин. Он вообще смотрел матч-то? В отсутствие Фернандо ,Зобнина и Ерёменко, КТО ЧИСТИЛ СЕРЕДИНУ? Если бы не Глушаков,первый период был бы не 1 : 0 ,а 0 : 3 !и не в пользу мяса! Денис просто рвал жилы! И что произошло?
Всё просто. Лично мне сразу показалось,что и спартаковцы и их капитан после этой выходки как-то сникли- для чего рубиться.если сама Фратрия отряжает придурка чтобы дать в морду КАПИТАНУ любимой команды????!!! Для чего эта сверхотдача на морозе?
Я твёрдо считаю,что этот урод просто закопал вчера Спартак! Я ещё раз должен,вероятно,пояснить-я не отношусь к фанатам,я-болельщик,а значит для меня просёр нашей,русской команды-такое же горе и позор,как и для болельщиков Спартака, как и для тысяч НАСТОЯЩИХ болел ФУТБОЛА,а не горлопанов под бутылку.
А Кафель по своему умишку забашлял за наш общий позор!


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
#17  diego milito 22   (Сегодня, 17:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
KAZAK,
На отделение полиции, что тут не понятно? 10 суток "влепили" ни за что.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#16  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 17:00)
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Volodia379
Спартак жжет мама не горюй Из красно-белого превратился в желто-желтый сплошные сплетни!


Так со всеми бывает в межсезонье. Когда футбола нет.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#15  KAZAK  МОСКВА (Сегодня, 16:56)
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergeevich
А это заказное нападение?

Куда Кафельников перевёл 10000 рублей? Он номер карты фаната знал? Или на деревню в отделение полиции? менты живо приберут к рукам халявное бабло..


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Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
#14  cska1971  Москва (Сегодня, 16:52)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Volodia379
в желто-желтый


В желто-коричневый...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#13  Volodia379   (Сегодня, 16:42)
  • +6
  •  (8)

Спартак жжет мама не горюй Из красно-белого превратился в желто-желтый сплошные сплетни! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#12  Denx   (Сегодня, 16:41)
  • -5
  •  (9)
online

Красава...А те кто топит за этого идиота глушака просто дауны
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#11  pahitosik  Москва (Сегодня, 16:37)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
foxship,
Так он уже развален. А кафель просто идиот.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#10  nedva  Russia (Сегодня, 16:35)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: foxship
Финансирует развал Спартака?


Похоже, один из спонсоров красно-белой революции проявился.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#9  Sergeevich   (Сегодня, 16:35)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
А это уже заказное нападение? blush
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#8  Nastroenie  Москва (Сегодня, 16:35)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Отличные новости! Надеюсь в следующем матче уже двадцать бородатых мальчиков выбегут на поле. Продолжаем с воодушевлением наблюдать за цирком уродов и вырожденцев.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#7  Гастэряну   (Сегодня, 16:34)
  • +6
  •  (6)

фратрия! ставка сделана, кто больше!


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Владелец клуба - ...дон, капитан команды - ...дон (по словам их болел), угадай команду.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#6  кацо  sirop4ik (Сегодня, 16:30)
  • +2
  •  (4)

маловато.. Спартак собирается на него штраф повесить .. обычно за такое клубы уефа штрафует на 5000 евро
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 16:27)
  • -1
  •  (9)
online

Их было не так много против колонны с правильными лозунгами. Уважуха и респект.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 16:26)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
продолжайте в том же духе))) глядишь и на дисквалификацию нарветесь )))
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#3  horse72  Сибирь (Сегодня, 16:26)
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Как хорошо, что у нас нечего подобного нет. Тут бы не какие деньги не помогли создать команду. Крепитесь мясные. Толи еще будет.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#2  Смотрящий  Москва (Сегодня, 16:23)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#1  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 16:17)
  • +12
  •  (16)
Болеет за:
«Локомотив»
Финансирует развал Спартака?


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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