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Денис Глушаков: мы в "Спартаке" все дружим, всегда друг за друга

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что в команде все футболисты дружат. Капитан "красно-белых" сегодня принял участие во встрече с детьми в Филатовской больнице.

"Мы все дружим, всегда друг за друга. Если не будем дружить и поддерживать друг друга, то результата не будет", - цитирует Глушакова "РИА Новости".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 18:25
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(4)
#11  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 18:52)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Результат налицо... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#10  Spartacus1971   (Сегодня, 18:51)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну это хорошо конечно,но играть нужно также стабильно,как и дружишь.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#9  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:47)
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Болеет за:
«Зенит»
Дружим всей ромашкой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#8  ieskela123  Воронеж (Сегодня, 18:47)
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online
Болеет за:
«Спартак»
хххххххх тьфу....


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Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#7  andrews74  Ухта (Сегодня, 18:46)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пора "Ромашке" сказать спасибо за чемпионский сезон и ставить молодых, им хоть расти есть куда. А в ТО по максимуму сбрасывать балласт.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 18:45)
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Болеет за:
«Зенит»
Правильно Денис, дружить обязательно надо, без дружбы, какой коллектив. А вы молодцы, вашей дружбе даже фанаты завидуют, ревнуют, что забыли о них, уже морды готовы бить. Но вы держитесь, как говорится, Друг за друга держаться – ничего не бояться. Крепкую дружбу, и топором не разрубишь, а всяка свинья знает, какую роль в её жизни играет топор. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:45)
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Болеет за:
«Локомотив»
По результату видно. Дружите.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#4  AndNow60  Карелия (Сегодня, 18:43)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хреновая дружба - результата-то нет. smirk


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#3  al-les  SPB (Сегодня, 18:42)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Денис, пожалуйста, уйди дружить из Спартака куда нибудь в баню. Пока ты не уйдёшь, не будет ничего хорошего!
Регистрация: 31.08.2018 [жалоба]
#2  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 18:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
приправляете друг другу.

ты свои гей наклонности на других не перекладывай ... Иван Дулин smile



Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:32)
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Болеет за:
«Зенит»
Только иногда приправляете друг другу крючкохвостые...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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