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Адвокат жены Глушакова: конфликт с болельщиками - следствие характера Дениса

Адвокат супруги капитана "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин заявил, что негативное отношение болельщиков клуба к 31-летнему хавбеку обусловлено особенностями характера футболиста.

Вчера один из фанатов красно-белых выбежал на поле во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2) и попытался напасть на игрока.

"Думаю, это все - следствие его характера. Вспомните все эти фокусы во время суда - попытки вывести процесс в Ростовскую область, попытки забрать детей у мамы, хотя младшей дочери еще нет двух лет, другие некрасивые инсинуации. Я думаю, такой характер проявляется не только в личной жизни, но и в спорте", - цитирует Жорина "РИА Новости".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 18:31
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#1  Charodei  Борзя (Сегодня, 18:49)
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Болеет за:
ЦСКА
Да,тихушник еще тот,Дениска.Редкий любитель делать все исподтишка.....
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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