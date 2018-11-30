Адвокат жены Глушакова: конфликт с болельщиками - следствие характера Дениса

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Вчера один из фанатов красно-белых выбежал на поле во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2) и попытался напасть на игрока.
"Думаю, это все - следствие его характера. Вспомните все эти фокусы во время суда - попытки вывести процесс в Ростовскую область, попытки забрать детей у мамы, хотя младшей дочери еще нет двух лет, другие некрасивые инсинуации. Я думаю, такой характер проявляется не только в личной жизни, но и в спорте", - цитирует Жорина "РИА Новости".
Вчера один из фанатов красно-белых выбежал на поле во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2) и попытался напасть на игрока.
"Думаю, это все - следствие его характера. Вспомните все эти фокусы во время суда - попытки вывести процесс в Ростовскую область, попытки забрать детей у мамы, хотя младшей дочери еще нет двух лет, другие некрасивые инсинуации. Я думаю, такой характер проявляется не только в личной жизни, но и в спорте", - цитирует Жорина "РИА Новости".
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