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Николай Рассказов: ничего не хочу говорить, задушат ещё с этим пенальти

Защитник "Спартака" Николай Рассказов после победы над "Локомотивом" (2:1) заявил, что не хочет комментировать решение главного арбитра встречи Сергея Карасёва показать ему красную карточку.

- Ничего не хочу говорить, задушат ещё с этим пенальти.

- Куда тебе попал мяч?

- Сначала в голову, а потом уже в руку.

Rusfootball.info
Теги: Рассказов Локомотив Спартак
Сегодня, 22:11
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#19  Frankenstein   (Сегодня, 23:19)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
двойное наказание это когда защитник сбивает или вратарь. а выбивание мяча из ворот это всегда красная

не нужно выдавать желаемое за действительное.И еще один момент:А выбивание ли это?Или попадание мяча в руку?Это тоже не мало важно
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#18  Thor   (Сегодня, 23:12)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А когда в первом тайме , Чорлука руками хватал Мельгарехо , который от него один на один убегал , это не красная ?


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#17  Skyline  СПБ (Сегодня, 23:07)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Цитата: Skyline
выбивать мяч и ворот не кк?

двойное наказание давно отменено по правилам,а тут получилось тройное

двойное наказание это когда защитник сбивает или вратарь. а выбивание мяча из ворот это всегда красная


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#16  waldemar  воронеж (Сегодня, 23:05)
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Болеет за:
«Спартак»
Это КАРАСЬ!!!!! Если он судит СПАРТАК процентов 100 ,будет косячить в сторону СОПЕРНИКА.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#15  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:00)
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Цитата: kurynin60
Николай сыграл хорошо, так как идолжен играть хорошщий защитник

в первом тайме часто бросал свою зону, откуда много атак шло..
конечно перспективен, дай бог не травмируется..
а то Тимофеев далеко не тот, что до травмы..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#14  Frankenstein   (Сегодня, 23:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
выбивать мяч и ворот не кк?

двойное наказание давно отменено по правилам,а тут получилось тройное
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#13  stepanmlc   (Сегодня, 22:52)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Отличный защитник растет, тьфу тьфу...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#12  kuzz  Москва (Сегодня, 22:52)
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Болеет за:
«Спартак»
Frankenstein,
Фортуна отплатила
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#11  Skyline  СПБ (Сегодня, 22:51)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Оправданный фол,а вот наказание не адекватное,пенальти и желтая карточка этого было бы достаточно,но педальный Карась посчитал иначе

выбивать мяч и ворот не кк?


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#10  Frankenstein   (Сегодня, 22:49)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Оправданный фол,а вот наказание не адекватное,пенальти и желтая карточка этого было бы достаточно,но педальный Карась посчитал иначе
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#9  Romella  Красноярск (Сегодня, 22:46)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи Рассказову!Один из немногих,кто пытается играть в футбол в Спартаке.
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 22:41)
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пронесло паренька, отскочил, ведь был на волоске от гонений своей торсидой. Федя спас, а так бы составил компанию Глушакову в номинации "козёлсвинья отпущения", на долгие долгие времена. Впредь будь осторожней, ведь свиньи только этого и ждут, жертвы, на которую можно списать все свои кармические беды. А победы на отскоках, как сегодня, когда-то все равно заканчиваются.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  HardWar  Спб. (Сегодня, 22:36)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Мяч в ворота не пустил? И молодец. Так и должны защитники играть. А какой частью тела дело десятое.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
#6  Gotikaoleg   (Сегодня, 22:35)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
МОЛОДЕЦ стал опытнее. Короче спас ворота
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#5  zenit47  СПБ (Сегодня, 22:31)
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
А мне кажется, что он такой огромный камень в огород болельщиков кинул
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#4  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 22:28)
  • +1
  •  (9)

Николай сыграл хорошо, так как идолжен играть хорошщий защитник, даже ценой руки и пенальти, ведь пенальти еще дает какой-то шанс вратарю и команде.А нарушение в штрафной, это не прямая красная, а вторая желтая. Карасев пусть перечитает установки фифа, так как в этом случае команда получает двойное наказание
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#3  Футбол наше все   (Сегодня, 22:24)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец, хорошо сыграл, сильнее Ещенко
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
#2  iDEAD  Череповец (Сегодня, 22:15)
  • -2
  •  (8)

Да , мяч сначала попал в лицо , потом в руку . Приводи голову в порядок , я не имею ввиду пенальти , а то что ты сегодня много порол и привозил . Ещенко еще попылит не долго , а тебе еще играть и играть !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#1  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 22:13)
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец, все правильно сделал. Победителей не судят.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
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