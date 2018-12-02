Николай Рассказов: ничего не хочу говорить, задушат ещё с этим пенальти

Защитник "Спартака" Николай Рассказов после победы над "Локомотивом" (2:1) заявил, что не хочет комментировать решение главного арбитра встречи Сергея Карасёва показать ему красную карточку.- Ничего не хочу говорить, задушат ещё с этим пенальти.- Сначала в голову, а потом уже в руку.