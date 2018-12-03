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"Арсенал" и "Зенит" определились с формами на предстоящий матч

Пресс-служба "Зенита" опубликовала комплекты форм на предстоящий матч с "Арсеналом".

Питерцы сыграют в белом комплекте, а туляки выйдут на поле в красных цветах.

Начало встречи - в 19:30 по московскому времени.
Теги: Арсенал Тула Зенит
Сегодня, 11:56
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