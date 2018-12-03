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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Арсенал" в Туле со счетом 4:2 переиграл "Зенит"
В матче 16-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" одержал убедительную победу над "Зенитом".
Чемпионат России
16 тур
"Арсенал" – "Зенит" 4:2
Голы: Лунёв, 6 (аг), Мирзов, 39, Кангва, 74, Бакаев, 77 - Кузяев, 21, Эрнани, 57.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Ткачёв, Мирзов, Бакаев (Горбатенко, 83), Костадинов, Кангва.
"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Мевля (Заболотный, 79), Ерохин, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес (Смольников, 73), Дзюба, Дриусси (Маркизио, 84).
Предупреждения: Альварес, 21, Мирзов, 41, Паредес, 41, Кузяев, 53, Дзюба, 71, Анюков, 86.
Чемпионат России
16 тур
"Арсенал" – "Зенит" 4:2
Голы: Лунёв, 6 (аг), Мирзов, 39, Кангва, 74, Бакаев, 77 - Кузяев, 21, Эрнани, 57.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Ткачёв, Мирзов, Бакаев (Горбатенко, 83), Костадинов, Кангва.
"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Мевля (Заболотный, 79), Ерохин, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес (Смольников, 73), Дзюба, Дриусси (Маркизио, 84).
Предупреждения: Альварес, 21, Мирзов, 41, Паредес, 41, Кузяев, 53, Дзюба, 71, Анюков, 86.
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