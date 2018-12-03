Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Арсенал" в Туле со счетом 4:2 переиграл "Зенит"

В матче 16-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" одержал убедительную победу над "Зенитом".

Чемпионат России

16 тур

"Арсенал" – "Зенит" 4:2

Голы: Лунёв, 6 (аг), Мирзов, 39, Кангва, 74, Бакаев, 77 - Кузяев, 21, Эрнани, 57.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Ткачёв, Мирзов, Бакаев (Горбатенко, 83), Костадинов, Кангва.

"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Мевля (Заболотный, 79), Ерохин, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес (Смольников, 73), Дзюба, Дриусси (Маркизио, 84).

Предупреждения: Альварес, 21, Мирзов, 41, Паредес, 41, Кузяев, 53, Дзюба, 71, Анюков, 86.
Теги: Арсенал Тула Зенит
Сегодня, 21:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 21:26)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мевля далбоёб. отдал победу туле.


--------------------
сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.