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Луиз Адриано: Каррера ушел, но клуб остался

Нападающий "Спартака" Луиз Адриано заявил, что находится в прекрасных отношениях с итальянским специалистом.

"Массимо нравился болельщикам и как тренер, и как человек. Он действительно провел отличную работу в клубе, выиграл долгожданные медали. Но он ушел, а команда и болельщики остались. Теперь нужно двигаться дальше.

Были случаи, когда после забитого мяча мы шли к трибуне, чтобы вместе отпраздновать гол, но болельщики начинали скандировать нам имя предыдущего наставника. Выходит, они персональные фанаты Массимо, а не "Спартака"? Лично я, это не секрет, отлично отношусь к нему, у нас прекрасные отношения – но он ушел, а клуб остался и его цвета нужно защищать всем вместе", - цитирует Адриано RT.
Теги: Адриано Каррера Спартак
Вчера, 23:39
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#3  Сибирячок   (Вчера, 23:53)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Спартак-навсегда
болейте за новый клуб Карреры.

Это мог быть Спартак (Юрмала), но что то там не срослось. Каррера ещё долго будет без работы. Главным точно не скоро станет.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Спартак-навсегда  Орёл (Вчера, 23:51)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да, фратрия изменила нашему клубу и побежала за итальянцем. Я уже предлагал: болейте за новый клуб Карреры. А наш клуб - Спартак. Ему мы и желаем победы в первую очередь! А Каррере - в ту очередь, где Аленичев, Карпин, Тихонов, Титов, даже Ярцев... Но молиться на одного тренера? Психические явления неясного генеза)))


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Вчера, 23:48)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
фратрия, вам надо чемодан-вокзал-италия.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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