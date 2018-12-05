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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Адвокаты братьев Кокориных: мы сегодня готовы к наихудшему варианту
Татьяна Стукалова и Вячеслав Барик, адвокаты Александра и Кирилла Кокориных, ответили на вопросы журналистов перед зданием суда, где сегодня проходит слушание их дела.
– К Кириллу и Александру разные степени ходатайств от следствия?
Вячеслав Барик: Нет, одинаковые.
– Как себя чувствуют ребята?
Вячеслав Барик: – Нормально. Мы были у них на прошлой неделе. Все хорошо у них.
– Рассказывали, чем они там занимаются?
Вячеслав Барик: – Занимаются спортом, читают книги, отвечают на письма – им много пишут.
– У них есть доступ в интернет?
Вячеслав Барик: – Мне об этом неизвестно.
– Ощущаете ли вы какое-то давление на суд? Накануне высказался пресс-секретарь президента, это произошло за 22 часа до заседания.
Татьяна Стукалова: – Мы считаем, что, поскольку вся защита ограничена в высказывании своего мнения подписками, которые с нас взяты – в том числе, и обвиняемые тоже, – все это приобрело только обвинительный уклон. Доступ к информации имеет только следствие. Все, что идет через прессу – необъективно и однобоко.
– Накануне правозащитники – в частности, Ева Меркачева, – высказали мнение, что ребят, возможно, сегодня выпустят. Откуда это мнение возникло, на ваш взгляд?
Татьяна Стукалова: – Не знаем, мы сегодня готовы к наихудшему варианту.
Вячеслав Барик: – Вероятно, из логики событий – потому что они не должны содержаться под стражей, если все будет рассматриваться объективно.
Татьяна Стукалова: – Если суд сегодня не прислушается ни к одному доводу защиты – будет все то же самое.
"Спорт-Экспресс"
– К Кириллу и Александру разные степени ходатайств от следствия?
Вячеслав Барик: Нет, одинаковые.
– Как себя чувствуют ребята?
Вячеслав Барик: – Нормально. Мы были у них на прошлой неделе. Все хорошо у них.
– Рассказывали, чем они там занимаются?
Вячеслав Барик: – Занимаются спортом, читают книги, отвечают на письма – им много пишут.
– У них есть доступ в интернет?
Вячеслав Барик: – Мне об этом неизвестно.
– Ощущаете ли вы какое-то давление на суд? Накануне высказался пресс-секретарь президента, это произошло за 22 часа до заседания.
Татьяна Стукалова: – Мы считаем, что, поскольку вся защита ограничена в высказывании своего мнения подписками, которые с нас взяты – в том числе, и обвиняемые тоже, – все это приобрело только обвинительный уклон. Доступ к информации имеет только следствие. Все, что идет через прессу – необъективно и однобоко.
– Накануне правозащитники – в частности, Ева Меркачева, – высказали мнение, что ребят, возможно, сегодня выпустят. Откуда это мнение возникло, на ваш взгляд?
Татьяна Стукалова: – Не знаем, мы сегодня готовы к наихудшему варианту.
Вячеслав Барик: – Вероятно, из логики событий – потому что они не должны содержаться под стражей, если все будет рассматриваться объективно.
Татьяна Стукалова: – Если суд сегодня не прислушается ни к одному доводу защиты – будет все то же самое.
"Спорт-Экспресс"
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