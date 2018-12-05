Адвокаты братьев Кокориных: мы сегодня готовы к наихудшему варианту

Татьяна Стукалова и Вячеслав Барик, адвокаты Александра и Кирилла Кокориных, ответили на вопросы журналистов перед зданием суда, где сегодня проходит слушание их дела.Вячеслав Барик: Нет, одинаковые.Вячеслав Барик: – Нормально. Мы были у них на прошлой неделе. Все хорошо у них.Вячеслав Барик: – Занимаются спортом, читают книги, отвечают на письма – им много пишут.Вячеслав Барик: – Мне об этом неизвестно.Татьяна Стукалова: – Мы считаем, что, поскольку вся защита ограничена в высказывании своего мнения подписками, которые с нас взяты – в том числе, и обвиняемые тоже, – все это приобрело только обвинительный уклон. Доступ к информации имеет только следствие. Все, что идет через прессу – необъективно и однобоко.Татьяна Стукалова: – Не знаем, мы сегодня готовы к наихудшему варианту.Вячеслав Барик: – Вероятно, из логики событий – потому что они не должны содержаться под стражей, если все будет рассматриваться объективно.Татьяна Стукалова: – Если суд сегодня не прислушается ни к одному доводу защиты – будет все то же самое.