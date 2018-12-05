Александр Максименко: могли решить все к 65-й минуте, но в итоге не забили и получили мяч в свои ворота (видео)

Голкипер "Спартака" Александр Максименко ответил на вопросы журналистов после матча с "Уралом" (1:1), передает корреспондент- Тяжело играть без болельщиков. Но мы все равно чувствовали поддержку.- Удачи, наверное. У нас было очень много моментов - забивай и выигрывай. К 65-й минуте уже могло-бы быть все решено, но не забили и получили гол в свои ворота.- Мы в каждой игре настраиваемся на победу. Конечно, в этой игре хотели решить вопрос выхода в следующий этап, но это футбол. Будем готовиться ко второй игре.