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Александр Максименко: могли решить все к 65-й минуте, но в итоге не забили и получили мяч в свои ворота (видео)

Голкипер "Спартака" Александр Максименко ответил на вопросы журналистов после матча с "Уралом" (1:1), передает корреспондент Rusfootball.info



- Сегодня была закрыта фанатская трибуна. Легче или тяжелее играть без фанатов?

- Тяжело играть без болельщиков. Но мы все равно чувствовали поддержку.

- Чего вам сегодня не хватило?

- Удачи, наверное. У нас было очень много моментов - забивай и выигрывай. К 65-й минуте уже могло-бы быть все решено, но не забили и получили гол в свои ворота.

- Сегодня была последняя домашняя игра в году. Насколько это было важно? И как теперь смотрите на двухматчевое противостояние с "Уралом"?

- Мы в каждой игре настраиваемся на победу. Конечно, в этой игре хотели решить вопрос выхода в следующий этап, но это футбол. Будем готовиться ко второй игре.

Rusfootball.info
Теги: Спартак Урал Максименко Rвидео
Сегодня, 22:33
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