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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Александр Максименко: могли решить все к 65-й минуте, но в итоге не забили и получили мяч в свои ворота (видео)
Голкипер "Спартака" Александр Максименко ответил на вопросы журналистов после матча с "Уралом" (1:1), передает корреспондент Rusfootball.info
- Сегодня была закрыта фанатская трибуна. Легче или тяжелее играть без фанатов?
- Тяжело играть без болельщиков. Но мы все равно чувствовали поддержку.
- Чего вам сегодня не хватило?
- Удачи, наверное. У нас было очень много моментов - забивай и выигрывай. К 65-й минуте уже могло-бы быть все решено, но не забили и получили гол в свои ворота.
- Сегодня была последняя домашняя игра в году. Насколько это было важно? И как теперь смотрите на двухматчевое противостояние с "Уралом"?
- Мы в каждой игре настраиваемся на победу. Конечно, в этой игре хотели решить вопрос выхода в следующий этап, но это футбол. Будем готовиться ко второй игре.
Rusfootball.info
- Сегодня была закрыта фанатская трибуна. Легче или тяжелее играть без фанатов?
- Тяжело играть без болельщиков. Но мы все равно чувствовали поддержку.
- Чего вам сегодня не хватило?
- Удачи, наверное. У нас было очень много моментов - забивай и выигрывай. К 65-й минуте уже могло-бы быть все решено, но не забили и получили гол в свои ворота.
- Сегодня была последняя домашняя игра в году. Насколько это было важно? И как теперь смотрите на двухматчевое противостояние с "Уралом"?
- Мы в каждой игре настраиваемся на победу. Конечно, в этой игре хотели решить вопрос выхода в следующий этап, но это футбол. Будем готовиться ко второй игре.
Rusfootball.info
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