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"Рубин" играл лучше, но победил "Локомотив". Почему исход их встречи не совсем справедлив?
Подопечные Бердыева создавали более острые моменты и чаще наносили опасные удары. Команда Семина отвечала преимущественно со стандартных положений, но делала это качественнее и эффективнее. Rusfootball.info анализирует первую встречу "Локомотива" и "Рубина" в рамках четвертьфинала кубка России.
Немногим меньше месяца назад "Локомотив" и "Рубин" играли друг с другом в рамках чемпионата. Тогда игра, скажем прямо, получилось совсем не содержательная. "Железнодорожники" практически не имели моментов и даже ни разу не попали в створ, а "казанцы" создали что-то остренькое только ближе к концу матча. Их новая встреча не обещала быть искрометной и не стала таковой. Причины вполне банальны - не лучшая форма обеих команд, усталость к концу первой части сезона, морозная погода, неидеальное состояние газона, двухматчевый формат четвертьфиналов, оставляющий право на ошибку и дающий повод играть более сдержанно.
Питать надежды на яркий фейерверк эмоций, конечно, не приходилось. За ними нужно было отправляться в Краснодар или по классике туда, где играет "Спартак". В Черкизово ожидаемо преимущественно была футбольная борьба. Любопытно, что "Рубин" чаще старался обострить игру или сделать что-либо комбинационное. Подопечные Бердыева, в частности, уповали на продольные и разрезающие передачи. С помощью некоторых из них Азмун имел возможность оказаться на ударной позиции, но иранца подводила техника обработки мяча.
"Локомотив" отвечал больше стандартными положения - с игры ему удавалось, собственно, только зарабатывать штрафные и угловые. Но мы же знаем, что в декабре это становится едва ли не главным оружием каждой отечественной команды. Тот же "Рубин" в прошлую пятницу забил свой гол в ворота "Динамо" после розыгрыша углового. Сегодня "казанцы" ощутили на себе участь того, кто не забивает со стандарта, а пропускает. Свой единственный мяч "железнодорожники" забили как раз после подачи со штрафного, выполненной вернувшимся в стартовый состав Фернандешем.
Кстати говоря, португалец провел неплохой матч. По крайней мере, два из трех самых опасных моментов "Локо" случились именно после классных передач Ману. При этом третий реальнейший и вместе с тем курьезный шанс забить был у Эдера. Вратарь "Рубина" Бабурин в попытке вынести мяч подальше от своих ворот угодил в ногу, выставленную соотечественником Фернандеша - считанные сантиметры отделили нас от незабываемых эмоций, а Егора, продолжающего получать игровую практику в кубке, от неприятного казуса.
Нельзя не отметить, что свое влияние на ход встречи оказали события первых 20 минут. В них вошел не только упомянутый момент с Эдером и Бабуриным, но и две вынужденные замены. Ротенберг, судя по всему, серьезно повредил колено и покинул поле на носилках. Подберезкин, похоже, надорвал заднюю поверхность бедра и также не смог продолжить матч. Бердыев заменил травмированного игрока на Полоза, а Семин - на Жемалетдинова. Думаю, никто не будет спорить, что решение Юрия Павловича вышло более неожиданным.
Наставник "Локомотива", несмотря на наличие в запасе Идову и Маргасова, решил опустить на место правого защитника Хеведеса, а Жемалетдинов был выпущен на более привычное для него место в полузащите. Привело это к не самым положительным для "москвичей" последствиям. "Рубин" стал чаще атаковать через фланг Хеведеса, и чемпиона Мира не всегда справлялся со своими задачами. Байрамян и Могилевец в конце первого тайма, пользуясь слабостями немца, создали два хороших момента, после которых стало понятно, почему Хеведес в матчах чемпионата России и Лиги Чемпионов часто остается в запасе.
Но давайте скажем, что вторая замена Семина оказалась лучше и эффективнее. В перерыве он заменил одного брата Миранчука на другого. И уже через несколько минут после выхода на поле Антон заработал штрафной, с которого "Локомотив" забил свой гол. При этом вновь хочется отдать должное Крыховяку - именно он начал эту атаку своим высококлассным отбором. Приобретение поляка продолжает себя оправдывать. Жаль, что с Хеведесом происходит совсем обратная история.
Что касается вынужденной замены "Рубина", то Полоз полноценно смог влиться в игру, пожалуй, только после перерыва. В первом тайме Дмитрий отметился лишь парой неудачных попыток пробить, а вот уже во втором после его ударов Гильерме приходилось неловко и с трудом отбить мяч практически прямо перед собой. После одного из таких эпизодов Азмун даже добил мяч в пустые ворота, но судьи зафиксировали у иранца положение "вне игры". И здесь я снова прибегну к слову "жаль", поскольку гол "казанцев" был бы логичным следствием приложенных ими усилий, а итоговая ничья была бы более справедливым результатом.
У "Рубина" было преимущество по многим компонентам. В числе прочих - удары и голевые моменты. Аналогичная ситуация была и в его ноябрьской встрече с "Локомотивом" в рамках Премьер-Лиги. Что тогда, что сейчас казанский клуб подвела реализация. Хотя, конечно, и чуть больше активности в атаке ему бы не помешало. Но таковы реалии нынешних противостояний "Локо" и "Рубина" - в них мы не видим большого количества опасных моментов. И здесь как нельзя лучше подходит мысль, сформулированная пресс-службой "железнодорожников" в официальной программке к матчу - в матчах сегодняшних соперников всегда идет жесткая борьба и игра до первой ошибки, которую чаще всего никто не допускает. Сегодня тот случай, когда первым результативную ошибку допустили "казанцы".
Заглавное фото: Официальный сайт ФК "Рубин"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Феерии никто не ждал, феерии и не случилось
Немногим меньше месяца назад "Локомотив" и "Рубин" играли друг с другом в рамках чемпионата. Тогда игра, скажем прямо, получилось совсем не содержательная. "Железнодорожники" практически не имели моментов и даже ни разу не попали в створ, а "казанцы" создали что-то остренькое только ближе к концу матча. Их новая встреча не обещала быть искрометной и не стала таковой. Причины вполне банальны - не лучшая форма обеих команд, усталость к концу первой части сезона, морозная погода, неидеальное состояние газона, двухматчевый формат четвертьфиналов, оставляющий право на ошибку и дающий повод играть более сдержанно.
Питать надежды на яркий фейерверк эмоций, конечно, не приходилось. За ними нужно было отправляться в Краснодар или по классике туда, где играет "Спартак". В Черкизово ожидаемо преимущественно была футбольная борьба. Любопытно, что "Рубин" чаще старался обострить игру или сделать что-либо комбинационное. Подопечные Бердыева, в частности, уповали на продольные и разрезающие передачи. С помощью некоторых из них Азмун имел возможность оказаться на ударной позиции, но иранца подводила техника обработки мяча.
Стандарты зимой - главный источник голов
"Локомотив" отвечал больше стандартными положения - с игры ему удавалось, собственно, только зарабатывать штрафные и угловые. Но мы же знаем, что в декабре это становится едва ли не главным оружием каждой отечественной команды. Тот же "Рубин" в прошлую пятницу забил свой гол в ворота "Динамо" после розыгрыша углового. Сегодня "казанцы" ощутили на себе участь того, кто не забивает со стандарта, а пропускает. Свой единственный мяч "железнодорожники" забили как раз после подачи со штрафного, выполненной вернувшимся в стартовый состав Фернандешем.
Кстати говоря, португалец провел неплохой матч. По крайней мере, два из трех самых опасных моментов "Локо" случились именно после классных передач Ману. При этом третий реальнейший и вместе с тем курьезный шанс забить был у Эдера. Вратарь "Рубина" Бабурин в попытке вынести мяч подальше от своих ворот угодил в ногу, выставленную соотечественником Фернандеша - считанные сантиметры отделили нас от незабываемых эмоций, а Егора, продолжающего получать игровую практику в кубке, от неприятного казуса.
2 травмы в начале матча и неудачное решение Семина
Нельзя не отметить, что свое влияние на ход встречи оказали события первых 20 минут. В них вошел не только упомянутый момент с Эдером и Бабуриным, но и две вынужденные замены. Ротенберг, судя по всему, серьезно повредил колено и покинул поле на носилках. Подберезкин, похоже, надорвал заднюю поверхность бедра и также не смог продолжить матч. Бердыев заменил травмированного игрока на Полоза, а Семин - на Жемалетдинова. Думаю, никто не будет спорить, что решение Юрия Павловича вышло более неожиданным.
Наставник "Локомотива", несмотря на наличие в запасе Идову и Маргасова, решил опустить на место правого защитника Хеведеса, а Жемалетдинов был выпущен на более привычное для него место в полузащите. Привело это к не самым положительным для "москвичей" последствиям. "Рубин" стал чаще атаковать через фланг Хеведеса, и чемпиона Мира не всегда справлялся со своими задачами. Байрамян и Могилевец в конце первого тайма, пользуясь слабостями немца, создали два хороших момента, после которых стало понятно, почему Хеведес в матчах чемпионата России и Лиги Чемпионов часто остается в запасе.
А теперь про удачное решение Семина
Но давайте скажем, что вторая замена Семина оказалась лучше и эффективнее. В перерыве он заменил одного брата Миранчука на другого. И уже через несколько минут после выхода на поле Антон заработал штрафной, с которого "Локомотив" забил свой гол. При этом вновь хочется отдать должное Крыховяку - именно он начал эту атаку своим высококлассным отбором. Приобретение поляка продолжает себя оправдывать. Жаль, что с Хеведесом происходит совсем обратная история.
Что касается вынужденной замены "Рубина", то Полоз полноценно смог влиться в игру, пожалуй, только после перерыва. В первом тайме Дмитрий отметился лишь парой неудачных попыток пробить, а вот уже во втором после его ударов Гильерме приходилось неловко и с трудом отбить мяч практически прямо перед собой. После одного из таких эпизодов Азмун даже добил мяч в пустые ворота, но судьи зафиксировали у иранца положение "вне игры". И здесь я снова прибегну к слову "жаль", поскольку гол "казанцев" был бы логичным следствием приложенных ими усилий, а итоговая ничья была бы более справедливым результатом.
В матчах "Локомотива" и "Рубина" всегда жесткая борьба и игра до первой ошибки
У "Рубина" было преимущество по многим компонентам. В числе прочих - удары и голевые моменты. Аналогичная ситуация была и в его ноябрьской встрече с "Локомотивом" в рамках Премьер-Лиги. Что тогда, что сейчас казанский клуб подвела реализация. Хотя, конечно, и чуть больше активности в атаке ему бы не помешало. Но таковы реалии нынешних противостояний "Локо" и "Рубина" - в них мы не видим большого количества опасных моментов. И здесь как нельзя лучше подходит мысль, сформулированная пресс-службой "железнодорожников" в официальной программке к матчу - в матчах сегодняшних соперников всегда идет жесткая борьба и игра до первой ошибки, которую чаще всего никто не допускает. Сегодня тот случай, когда первым результативную ошибку допустили "казанцы".
Заглавное фото: Официальный сайт ФК "Рубин"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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