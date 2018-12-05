"Рубин" играл лучше, но победил "Локомотив". Почему исход их встречи не совсем справедлив?

Феерии никто не ждал, феерии и не случилось

Стандарты зимой - главный источник голов

2 травмы в начале матча и неудачное решение Семина

А теперь про удачное решение Семина

В матчах "Локомотива" и "Рубина" всегда жесткая борьба и игра до первой ошибки