Новости партнеров

Кокорин и Мамаев встретят новый год в СИЗО. Справедливо ли это?

Очередное возвращение к теме двух бывших игроков сборной России, которым грозит реальный срок. Попробуем разобраться, заслужили ли парни, подравшиеся в кафе, ещё двух месяцев в следственном изоляторе.

Кокорин и Мамаев встретят новый год в СИЗО. Справедливо ли это?
Фото: Flickr

Когда Мамаева и Кокорина только задержала полиция, основная часть пользователей, обитающих на спортивных и не только ресурсах, активно злорадствовала. Хотя, на самом деле, было особенно не за что. Да, они попались с этим шампанским в Монте-Карло. Ну и что? Даже если учесть, что тратили деньги именно они, а не просто случайно оказались в кадре, спросу за это нет.

Не Кокорин и не Мамаев назначали себе зарплаты. За это надо спрашивать у Мутко и прочих личностей, которые проталкивали лимит на легионеров, из-за чего многие наши игроки стали получать столько, сколько они не заслуживают.

И пусть это было сразу после поражения сборной. Мы ведь не в курсе – вдруг они так сильно переживали, что просто решили развеяться?

Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО ещё два месяца

Причина этой озлобленности кроется не в былых проступках двух футболистов. Просто мы все слишком устали от мысли, что тем, у кого есть деньги или тем более власть, сходит с рук практически всё. Привыкли к тому, что закон не един для всех. Сейчас не хочется трогать политическую жизнь, приводить свежие примеры – вы прекрасно знаете их сами.

И преступления, о которых мы сейчас говорим, совершенно иного порядка. Там даже не пахнет относительно лёгкими статьями вроде хулиганства.

Кокорин и Мамаев очень активно демонстрировали, что они слишком отличаются от рядовых граждан нашей страны. И поэтому получили такую реакцию.

Учитывая всё это, радует, что к настоящему моменту многие наконец-то успокоились и начали мыслить трезво. Всё больше людей говорят в защиту футболистов, поскольку понимают – это реальный перебор.


Фото: РИА Новости

Оправдывать Мамаева и Кокорина целиком и полностью явно не стоит. Они совершили с любых точек зрения (кроме совсем уж маргинальных) нехорошие поступки. Но если принимать тот факт, что наказание должны быть равносильно преступлению, игрокам следовало бы дать условный срок и уже отпустить домой.

До них уже сто процентов дошло – и оставшуюся часть карьеры и Кокорин, и Мамаев в свободное от футбола время будут сидеть тише воды.

Но сейчас происходит публичная порка, которую не собирается никто останавливать. Причем даже приглядываться не надо – она случилась не спонтанно, взялась не на пустом месте. Это явно осознанное решение, дать всем нам немного отвести душу. И по абсурдности происходящего сложно понять, не провалились ли мы в художественное пространство "Процесса" Франца Кафки. Обвинение на полном серьезе не пускает домой двух футболистов, потому что считает, они продолжат свою преступную (!) деятельность.

За всю свою жизнь и Кокорин, и Мамаев, наверное, жертвами не были ни разу. Но теперь они очевидно являются ими. И требовать для них большего наказания - радоваться, что можем наказать хоть кого-нибудь из высшего света, пусть и не тех, кто этого реально заслуживает.

Спортсмен в России больше, чем спортсмен?

Модно говорить о том, что футболисты медийные личности, за каждым шагом которых внимательно следят журналисты и болельщики, именно поэтому наказание должно быть строже обычного. Некоторые идут и дальше – футболист является кумиром детей, так что он подаёт очень плохой пример.

На это можно возразить, что футболист является обычным наёмным работником, никому он ничего не должен. И вследствие этого спрашивать с него нечто большее с этической точки зрения – бред и пережиток ушедших строев.

Как только мы устраним разлад в понимании роли большого спортсмена в жизни нашего общества, станет понятнее и легче. Всё-таки кто он – некий супергерой, на которого ориентируются тысячи детей, или обычный профессионал?

Если большой футболист - это обычный человек, то почему столько государственных денег идёт на поддержку этого вида спорта? Пусть зарабатывают и справляются сами клубы. Если нет, то со многими представителями нашего чемпионата следует основательно поговорить их работодателям.

Но даже при условии, что вы принимаете последнее, Кокорин и Мамаев свой урок получили. Не надо вестись на элементарную подачку, которая призвана нас успокоить. Хотя бы потому, что два не очень умных молодых человека такого просто не заслуживают.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Зенит Краснодар Кокорин Мамаев
Сегодня, 14:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(4)
#10  sssh53  Москва (Сегодня, 15:25)
  • +1
  •  (1)

У нас миллиарды воруют и ничего. В СССР была бы растрельная статья, а у нас домашний арест со снимкой клипа и повышение в должности. Кому то надо. Вы по Южному Бутово походите. Вам там таких отвесят без охраны, что Пак за счастье сочтет удар стулом
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#9  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 15:21)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Снегурочек закажут?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#8  Серж1  Питер (Сегодня, 15:16)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
а то есть киркорову можно журналистке отвесить по фейсу,а футболисту нельзя. бля голубые кругом. а если по честноку,то пол страны тогда можно привлечь
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#7  styh  Советский Союз (Сегодня, 15:15)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Справедливо. Тчк.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#6  ржд гуд  саратов (Сегодня, 15:14)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что ж, свое лицо и гражданскую позицию корр-т русфутбола Григорий Калёнов показал.
Не советский человек.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#5  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:09)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Марципан
Конечно справедливо. Закон один для всех!!!

Цитата: ВИКНИКСОР
Если и не один, справедливо.

Цитата: Spartacus1971
Справедливо.

Курганский мировой суд 26 октября, признал депутата Виктора Семенова виновным в избиении женщины. Решением суда чиновнику выписан штраф пять тысяч рублей.
Инцидент произошел 6 мая прошлого года. Во время празднования своего дня рождения депутат вышел на балкон покурить. Соседка сделала замечание подвыпившему мужчине, но он отреагировал агрессивно. Накинулся на нее и избил. В результате у потерпевшей образовалась внутричерепная гематома. На больничной койке она провела более месяца. (c)
Инцидент произошёл в октябре 2017 года. Конфликт разгорелся на дороге: депутат Черемхово Сергей Семёнов «подрезал» на дороге машину, в которой ехали учительница географии из села Балухарь Черемховского района Ксения Антипина и её отец, 68-летний пенсионер. Семёнов остановил свой автомобиль, вышел, подошёл к автомобилю пострадавших и несколько раз ударил женщину и мужчину. Пострадавшие обратились в полицию.

Расследование дела завершилось почти год спустя: 7 октября 2018 года Сергею Семёнову вынесли приговор. Суд оштрафовал его на 11 тыс. рублей. (с)
Справедливо, говорите? Закон един для всех? ну ну.


--------------------
Никогда такого не было, и вот опять.
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#4  Футбол наше все   (Сегодня, 15:07)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Закон, что дышло, куда повернул туда и вышло.
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
#3  Марципан  Ростов-на-Дону (Сегодня, 15:03)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Конечно справедливо. Закон один для всех!!!
Регистрация: 9.12.2009 [жалоба]
#2  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 15:01)
  • -1
  •  (3)
online

Если и не один, справедливо.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 14:56)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Справедливо.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.