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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кокорин и Мамаев встретят новый год в СИЗО. Справедливо ли это?
Очередное возвращение к теме двух бывших игроков сборной России, которым грозит реальный срок. Попробуем разобраться, заслужили ли парни, подравшиеся в кафе, ещё двух месяцев в следственном изоляторе.
Фото: Flickr
Когда Мамаева и Кокорина только задержала полиция, основная часть пользователей, обитающих на спортивных и не только ресурсах, активно злорадствовала. Хотя, на самом деле, было особенно не за что. Да, они попались с этим шампанским в Монте-Карло. Ну и что? Даже если учесть, что тратили деньги именно они, а не просто случайно оказались в кадре, спросу за это нет.
Не Кокорин и не Мамаев назначали себе зарплаты. За это надо спрашивать у Мутко и прочих личностей, которые проталкивали лимит на легионеров, из-за чего многие наши игроки стали получать столько, сколько они не заслуживают.
И пусть это было сразу после поражения сборной. Мы ведь не в курсе – вдруг они так сильно переживали, что просто решили развеяться?
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО ещё два месяца
Причина этой озлобленности кроется не в былых проступках двух футболистов. Просто мы все слишком устали от мысли, что тем, у кого есть деньги или тем более власть, сходит с рук практически всё. Привыкли к тому, что закон не един для всех. Сейчас не хочется трогать политическую жизнь, приводить свежие примеры – вы прекрасно знаете их сами.
И преступления, о которых мы сейчас говорим, совершенно иного порядка. Там даже не пахнет относительно лёгкими статьями вроде хулиганства.
Кокорин и Мамаев очень активно демонстрировали, что они слишком отличаются от рядовых граждан нашей страны. И поэтому получили такую реакцию.
Учитывая всё это, радует, что к настоящему моменту многие наконец-то успокоились и начали мыслить трезво. Всё больше людей говорят в защиту футболистов, поскольку понимают – это реальный перебор.
Оправдывать Мамаева и Кокорина целиком и полностью явно не стоит. Они совершили с любых точек зрения (кроме совсем уж маргинальных) нехорошие поступки. Но если принимать тот факт, что наказание должны быть равносильно преступлению, игрокам следовало бы дать условный срок и уже отпустить домой.
До них уже сто процентов дошло – и оставшуюся часть карьеры и Кокорин, и Мамаев в свободное от футбола время будут сидеть тише воды.
Но сейчас происходит публичная порка, которую не собирается никто останавливать. Причем даже приглядываться не надо – она случилась не спонтанно, взялась не на пустом месте. Это явно осознанное решение, дать всем нам немного отвести душу. И по абсурдности происходящего сложно понять, не провалились ли мы в художественное пространство "Процесса" Франца Кафки. Обвинение на полном серьезе не пускает домой двух футболистов, потому что считает, они продолжат свою преступную (!) деятельность.
За всю свою жизнь и Кокорин, и Мамаев, наверное, жертвами не были ни разу. Но теперь они очевидно являются ими. И требовать для них большего наказания - радоваться, что можем наказать хоть кого-нибудь из высшего света, пусть и не тех, кто этого реально заслуживает.
Спортсмен в России больше, чем спортсмен?
Модно говорить о том, что футболисты медийные личности, за каждым шагом которых внимательно следят журналисты и болельщики, именно поэтому наказание должно быть строже обычного. Некоторые идут и дальше – футболист является кумиром детей, так что он подаёт очень плохой пример.
На это можно возразить, что футболист является обычным наёмным работником, никому он ничего не должен. И вследствие этого спрашивать с него нечто большее с этической точки зрения – бред и пережиток ушедших строев.
Как только мы устраним разлад в понимании роли большого спортсмена в жизни нашего общества, станет понятнее и легче. Всё-таки кто он – некий супергерой, на которого ориентируются тысячи детей, или обычный профессионал?
Если большой футболист - это обычный человек, то почему столько государственных денег идёт на поддержку этого вида спорта? Пусть зарабатывают и справляются сами клубы. Если нет, то со многими представителями нашего чемпионата следует основательно поговорить их работодателям.
Но даже при условии, что вы принимаете последнее, Кокорин и Мамаев свой урок получили. Не надо вестись на элементарную подачку, которая призвана нас успокоить. Хотя бы потому, что два не очень умных молодых человека такого просто не заслуживают.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Flickr
Когда Мамаева и Кокорина только задержала полиция, основная часть пользователей, обитающих на спортивных и не только ресурсах, активно злорадствовала. Хотя, на самом деле, было особенно не за что. Да, они попались с этим шампанским в Монте-Карло. Ну и что? Даже если учесть, что тратили деньги именно они, а не просто случайно оказались в кадре, спросу за это нет.
Не Кокорин и не Мамаев назначали себе зарплаты. За это надо спрашивать у Мутко и прочих личностей, которые проталкивали лимит на легионеров, из-за чего многие наши игроки стали получать столько, сколько они не заслуживают.
И пусть это было сразу после поражения сборной. Мы ведь не в курсе – вдруг они так сильно переживали, что просто решили развеяться?
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО ещё два месяца
Причина этой озлобленности кроется не в былых проступках двух футболистов. Просто мы все слишком устали от мысли, что тем, у кого есть деньги или тем более власть, сходит с рук практически всё. Привыкли к тому, что закон не един для всех. Сейчас не хочется трогать политическую жизнь, приводить свежие примеры – вы прекрасно знаете их сами.
И преступления, о которых мы сейчас говорим, совершенно иного порядка. Там даже не пахнет относительно лёгкими статьями вроде хулиганства.
Кокорин и Мамаев очень активно демонстрировали, что они слишком отличаются от рядовых граждан нашей страны. И поэтому получили такую реакцию.
Учитывая всё это, радует, что к настоящему моменту многие наконец-то успокоились и начали мыслить трезво. Всё больше людей говорят в защиту футболистов, поскольку понимают – это реальный перебор.
Фото: РИА Новости
Оправдывать Мамаева и Кокорина целиком и полностью явно не стоит. Они совершили с любых точек зрения (кроме совсем уж маргинальных) нехорошие поступки. Но если принимать тот факт, что наказание должны быть равносильно преступлению, игрокам следовало бы дать условный срок и уже отпустить домой.
До них уже сто процентов дошло – и оставшуюся часть карьеры и Кокорин, и Мамаев в свободное от футбола время будут сидеть тише воды.
Но сейчас происходит публичная порка, которую не собирается никто останавливать. Причем даже приглядываться не надо – она случилась не спонтанно, взялась не на пустом месте. Это явно осознанное решение, дать всем нам немного отвести душу. И по абсурдности происходящего сложно понять, не провалились ли мы в художественное пространство "Процесса" Франца Кафки. Обвинение на полном серьезе не пускает домой двух футболистов, потому что считает, они продолжат свою преступную (!) деятельность.
За всю свою жизнь и Кокорин, и Мамаев, наверное, жертвами не были ни разу. Но теперь они очевидно являются ими. И требовать для них большего наказания - радоваться, что можем наказать хоть кого-нибудь из высшего света, пусть и не тех, кто этого реально заслуживает.
Спортсмен в России больше, чем спортсмен?
Модно говорить о том, что футболисты медийные личности, за каждым шагом которых внимательно следят журналисты и болельщики, именно поэтому наказание должно быть строже обычного. Некоторые идут и дальше – футболист является кумиром детей, так что он подаёт очень плохой пример.
На это можно возразить, что футболист является обычным наёмным работником, никому он ничего не должен. И вследствие этого спрашивать с него нечто большее с этической точки зрения – бред и пережиток ушедших строев.
Как только мы устраним разлад в понимании роли большого спортсмена в жизни нашего общества, станет понятнее и легче. Всё-таки кто он – некий супергерой, на которого ориентируются тысячи детей, или обычный профессионал?
Если большой футболист - это обычный человек, то почему столько государственных денег идёт на поддержку этого вида спорта? Пусть зарабатывают и справляются сами клубы. Если нет, то со многими представителями нашего чемпионата следует основательно поговорить их работодателям.
Но даже при условии, что вы принимаете последнее, Кокорин и Мамаев свой урок получили. Не надо вестись на элементарную подачку, которая призвана нас успокоить. Хотя бы потому, что два не очень умных молодых человека такого просто не заслуживают.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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