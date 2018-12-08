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Самуэль Жиго провел первую тренировку после травмы

Накануне защитник "Спартака" Самюэль Жиго вернулся в Россию после реабилитации в итальянской клинике и сегодня провел первую тренировку на базе красно-белых в Тарасовке.

Французский футболист, который восстанавливается после операции на передней крестообразной связке левого коленного сустава, занимался в тренажерном зале и проходил необходимые процедуры.

Как сообщает официальный сайт "Спартака", восстановление Жиго идет по плану.
Теги: Жиго Спартак
Сегодня, 09:26
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#4  ale  Вятка (Сегодня, 10:53)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья, хороший боец, такие нам нужны


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#3  Брюзга  Рязань (Сегодня, 10:46)
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  •  (2)

Здоровья. Главное, чтоб без последствий.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#2  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 10:37)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ура!


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#1  lisenok  Иваново (Сегодня, 09:39)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!
Регистрация: 21.08.2012 [жалоба]
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