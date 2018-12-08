Футболисты "Анжи" исполнили мечту тяжелобольного болельщика (видео)

Футболисты "Анжи" исполнили мечту юного болельщика, пригласив его на открытую тренировку команды."Накануне "Анжи" исполнил мечту юного болельщика, который несмотря на тяжёлую болезнь, регулярно посещает игры любимой команды. Ребёнок познакомился со своим кумиром Юрием Дюпиным и другими игроками, которые вручили ему футболку команды с автографами", — говорится в сообщении пресс-службы "Анжи".