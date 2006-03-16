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Источник: Алексей Ионов зимой может вернуться в "Зенит"

Хавбек "Ростова" Алексей Ионов этой зимой может пополнить состав "Зенита".

Петербургский клуб после решения о продлении ареста Александра Кокорина ищет усиление в атаку, и Ионов, по информации Nevasport, является одним из приоритетных вариантов для "Зенита".

Ионов выступал за "Зенит" с 2007 по 2012 годы. В этом сезоне Ионов в составе "Ростова" провел в Премьер-Лиге 15 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
Теги: Ионов Зенит Ростов
Сегодня, 13:04
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#26  нетрал   (Сегодня, 14:29)
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Болеет за:
«Зенит»
мы видели возвращение наркомана ..может не надо алкаша то!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#25  yuri  спб (Сегодня, 14:29)
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Цитата: anatolik189
Ионов это усиление???Значит я ничего не понимаю в футболе.Единственное,что у него классно получается это бегать без мяча вхолостую!

Вас никто не звал писдите на своих сайтах. И писдеть - не 2 кубка в лапах держать.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#24  SPV  Bryansk (Сегодня, 14:28)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
ипаническое усиление

и главное заслуженное
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#23  перс  Ростов на Дону (Сегодня, 14:25)
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Болеет за:
«Ростов»
скорее бы
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
#22  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 14:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
До чего ж нам наскучила игра спартака вонючего (с)

Как жена себя чувствует?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#21  suarez   (Сегодня, 14:19)
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Болеет за:
«Зенит»
Тогда уж и Юсупова можно вернуть... Всех сразу порвём ))
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#20  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 14:17)
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Болеет за:
«Спартак»
Ионов это усиление???Значит я ничего не понимаю в футболе.Единственное,что у него классно получается это бегать без мяча вхолостую!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#19  Миша Никулин  Россия (Сегодня, 14:15)
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Болеет за:
ЦСКА
Хорошая усиления ещё Быстрова заберите
Регистрация: 22.04.2018 [жалоба]
#18  yuri  спб (Сегодня, 14:15)
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Цитата: suvirinimas
Только белые, только паспортисты и мы будем рвать всех. Это девиз расистского Зенита, у которого нет будущего. Расизм есть расизм. Ни в одной команде мира не пропагандируется такая политика, только в Газпромовском Зените. Деньги то государственные и поэтому никого результаты Зенита не интересуют.

Обезяна спартаковская с модной прической смотрела как белые люди смотрели на эту волосатую дрянь. Белые люди и только они.
П,С -До чего ж нам наскучила игра спартака вонючего (с)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#17  andrews74  Ухта (Сегодня, 14:08)
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Болеет за:
«Спартак»
Селекция у Зенита однотипная:либо Рубин, либо Ростов. На полноценный состав уже набралось игроков.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#16  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:03)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Алкаш
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#15  Volodia379   (Сегодня, 13:59)
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Бегунок не в смысле по бровке а в см smirk ысле по клубам!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#14  utekay  Россия (Сегодня, 13:59)
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Болеет за:
«Зенит»
ипаническое усиление confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#13  Карабас-Барабас   (Сегодня, 13:58)
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Болеет за:
«Зенит»
Ещё Денисова Быстрова, аршавина возьмите, и глушащая с мамаевым, только тренера на вини Джонсона поменяйте
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#12  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:57)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Да нахрена он нужен? Совсем забивать не умеет. Выходов на ворота много, а выхлоп - еле-еле... Много суетится перед воротами и бьет или во вратаря или мимо... Типичный запарывальщик моментов. И лучше он уже не станет.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#11  Petrovich.LG  СПб (Сегодня, 13:56)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну и на кой он нужен?
Регистрация: 28.05.2018 [жалоба]
#10  Blessing  Спб (Сегодня, 13:52)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KOZbIPb
выплакался?

Оправдался.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9  N-52   (Сегодня, 13:50)
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Болеет за:
«Зенит»
Плохое пополнение.
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
#8  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 13:45)
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: suvirinimas
Только белые, только паспортисты и мы будем рвать всех. Это девиз расистского Зенита, у которого нет будущего. Расизм есть расизм. Ни в одной команде мира не пропагандируется такая политика, только в Газпромовском Зените. Деньги то государственные и поэтому никого результаты Зенита не интересуют.

выплакался? laughing
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
#7  suvirinimas   (Сегодня, 13:41)
  • -2
  •  (10)

Только белые, только паспортисты и мы будем рвать всех. Это девиз расистского Зенита, у которого нет будущего. Расизм есть расизм. Ни в одной команде мира не пропагандируется такая политика, только в Газпромовском Зените. Деньги то государственные и поэтому никого результаты Зенита не интересуют.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#6  sergoz  Калининград (Сегодня, 13:37)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
вираж еще не забыл: Алкоголик и придурок))))


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12 лет рядом... зарегистрирован 16.03.2006г.
Регистрация: 16.03.2006 [жалоба]
#5  кандид  Млечный путь (Сегодня, 13:30)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Глушак с Навесовым в приоритете bowtie bowtie
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 13:26)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Зенит уже забросил свой отцеживающиё невод на среднюю и крупную рыбу, авось что-нибудь пригодится. А не пригодится, в аренду снова отдадут.
Стратегия, ёпта.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:24)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
а чем он лучше Кокорина? Поймали пьяным за рулём, а он козырял связями своими и инспектора нах слал, сидя в тачке
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#2  stepanmlc   (Сегодня, 13:20)
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
хорошая замена кокорину


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 13:07)
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
После его выходок здесь ему не рады,да и игрок примитивный.Бей,беги,как раз для Семака,можно еще Бухарова Семаку прикупить и полРОстова,что бы и дальше играть в автобус Богданыча.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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