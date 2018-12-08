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Сергей Хусаинов: пенальти в ворота ЦСКА в матче с "Енисеем" назначен верно

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с назначением 11-метрового в ворота ЦСКА в матче 17-го тура премьер-лиги между с "Енисеем" (2:1).

На 61-й минуте матча защитник армейцев Кирилл Набабкин в своей штрафной площади сбил нападающего красноярцев Артура Саркисова. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин сразу указал на точку и предъявил игроку красно-синих желтую карточку.

При этом защитник гостей Валерий Кичин пенальти не реализовал.

"Арбитр поступил правильно – защитник ЦСКА первым коснулся ноги атакующего футболиста, а затем уже мяча. Чистый пенальти", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хусаинов ЦСКА Енисей
Сегодня, 17:24
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(1)
#2  Яamon   (Сегодня, 17:30)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
как называть этих людей, если они со второго раза и на повторе не могут момент разглядеть?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  xxd   (Сегодня, 17:27)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
да и уй с ним..главное отскочили и остались на 3 месте...)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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