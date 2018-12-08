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Виктор Гончаренко: ЦСКА провалил начало второго тайма

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал заслуженной победу его команды над "Енисеем" (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России.

"К сожалению, начало второго тайма мы провалили. Потом вернулись в игру, контролировали ее и могли еще забивать третий мяч. В целом победа заслуженная. Нельзя фокусироваться на чем-то плохом. Можно вспомнить, что "Енисей" еще и пенальти не забил, были достаточно серьезные подходы. Но не надо забывать о том, что много хорошего было сделано – новая команда была собрана. Ребята по 20 лет в центре поля играют, им сложно некоторые вещи оценивать – когда надо контролировать игру, когда обострять ситуацию, а когда просто сыграть на вынос.

Третье место, которое у нас есть, достаточно хороший плацдарм для того, чтобы мы были еще более сыгранными, стали сильнее, разнообразнее в атаке и лучше в обороне. Сделаем все возможное, чтобы стать лучше весной", - цитирует Гончаренко "Спорт-Экспресс".
Теги: Гончаренко ЦСКА Енисей
Сегодня, 18:27
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#2  miktar   (Сегодня, 19:21)
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Играть и выиграть этот чемпионат!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#1  KARASS   (Сегодня, 19:10)
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весь второй а Чалов просто зазвездился -худший для него матч stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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