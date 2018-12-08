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"Локомотив" благодаря дублю Фарфана одержал волевую победу над "Оренбургом"

В матче 17-го тура чемпионата России "Локомотив" оказался сильнее "Оренбурга".

Чемпионат России

17 тур

"Локомотив" – "Оренбург" 2:1

Голы: Фарфан, 77, 81 - Деспотович, 9

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Хёведес, Денисов (Баринов, 76), Игнатьев, Рыбусь, Антон Миранчук (Фернандеш, 46), Крыховяк, Фарфан, Алексей Миранчук, Эдер (Смолов, 46)

"Оренбург": Довбня, Малых, Терехов (Чуканов, 86), Сиваков, Бегич, Ойеволе, Афонин, Маляров (Чиркин, 79), Мишкич (Козлов, 87), Сутормин, Деспотович
Теги: Локомотив Оренбург
Сегодня, 19:29
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#14  Бриг   (Сегодня, 20:05)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Дааа..сегодня проведение на стороне хозяев...В матче ЦСКА-Енисей, после исполнения пенальти игроком Енисея, мяч обстучал штанги и прокатился вдоль вратарской линии и в ворота не зашел и в этом матче, мяч попал в штангу, идеально прокатился вдоль линии и в ворота не попал..Игра, классная ...Локомотив, вырвал победу у Оренбурга, в течении последних 15 минут..Тоже вот интересно, ЦСКА в первые 15 минут оформил победу, Локо в последние...Победа, конечно на классе,Оренбург создал уйму моментов,реализовал один..явно опыта не хватает...Но команда хороша...Если конечно Федотова не уведут...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#13  valerafromsplus   (Сегодня, 19:52)
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Болеет за:
«Локомотив»
Проснулся наш Ёжик. laughing

До весны! И удачи с Шальке!
Регистрация: 15.08.2013 [жалоба]
#12  boralex  саратов (Сегодня, 19:51)
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Болеет за:
«Локомотив»
Всех с победой!!!!! На хорошей ноте закончили сезон! Гил - хорош! С очком только надо что-то делать!


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#11  KARASS   (Сегодня, 19:51)
  • -1
  •  (1)

Оренбург сдувается следующий Ростов а в борьбе за 1 -5 все те же wink
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#10  styh  Советский Союз (Сегодня, 19:45)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой. Волевой.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#9  Hank Moody  Россия (Сегодня, 19:44)
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Болеет за:
«Челси»
После первого тайма думал проиграют паравозы. Ан вон как вышло. Поздравления!!!


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— За что сидишь?
— За лайк.
— Врешь. За лайк пять лет дают, а у тебя восемь. Репостнул, признайся же?
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#8  лад  USSR (Сегодня, 19:40)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Фарфан рулит!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#7  СуперШтангист   (Сегодня, 19:38)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Терек»
Лебедев постарался перед новым годом.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#6  AnK.   (Сегодня, 19:38)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец "Локо",вырвал победу! Гилерме-красава! Смолов и "великие" Миранчуки,как всегда полное оно!
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#5  pivo69  Германия (Сегодня, 19:35)
  • -1
  •  (3)

Локомотив с волевой победой!
Оренбург жалко,но железнодорожники
умеют делать такие штуки...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#4  Волжанин   (Сегодня, 19:34)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
У Оренбурга игра нереализованных моментов, но счет на табло. Смолова как бы и не было на поле.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Сегодня, 19:33)
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Пуховые платки" не соперники железнодорожникам- одной ногой "Локомотив" их обыграл.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 19:31)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
оренбург - хорошая команда. сегодня нам больше повезло
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  nofrills  Москва (Сегодня, 19:31)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
неужели эти распиаренные топ менеджеры типа геркуса не понимали, что лопырев не московский нап, а король переферии
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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