Новости партнеров

Сергей Хусаинов: в этом сезоне судьи много помогают "Спартаку"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначенный пенальти в ворота "Анжи" в сегодняшнем матче против "Спартака" в 17-м туре премьер-лиги (3:0).

На 54-й минуте матча защитник махачкалинского клуба Роланд Гиголаев, по мнению главного арбитра встречи Владислава Безбородова, сыграл рукой в своей штрафной.

"Хочется спросить у Безбородова: "Если бы такой момент был в штрафной "Спартака", ЦСКА, "Зенита", то что бы было?" Наверное, ничего. Гиголаев находился практически в стенке, руки не поднимал, не расставлял. Он отворачивался от мяча. Это элементарная человеческая реакция на летевший с близкого расстояния мяч. В этом сезоне судьи много помогают "Спартаку", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хусаинов Спартак Анжи
Сегодня, 09:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(5)
#6  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 12:21)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
так был в прошлом матче.тока там мяч в руку не попал.результат видели все.

Оне уже забыли,у них память рыбья


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#5  К.А.  Столица (Сегодня, 11:33)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
"Если бы такой момент был в штрафной "Спартака"

так был в прошлом матче.тока там мяч в руку не попал.результат видели все.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#4  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 10:59)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
И это прекрасно! Совесть проснулась


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#3  Батька   (Сегодня, 10:56)
  • -1
  •  (7)
online

Смешно ...в ворота Спартака за любую ерунду дают пенальти ...удаляют игроков ....так что не надо тут о помощи которой нет !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 09:39)
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Каким образом помогают,пенальти дают пробить?Так во всех был повод,а сколько чистых не дали и ставили левые как с локо?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  Romella  Красноярск (Сегодня, 09:28)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Господин,хусаинов!...
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.