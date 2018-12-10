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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Рейнгольд: "Спартак" включится в борьбу за чемпионство, "Зенит" наказан за расхлябанность
Чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой подвел итоги летне-осенней части чемпионата РПЛ.
- Я не буду говорить о мастерстве, о превосходстве одной команды над другой. Но могу сказать, что сейчас получилась интрига, - отметил Рейнгольд. - И эту интригу создала одна команда — «Зенит». Не очень понятно, в какой футбол играет эта команда, очень жаль Семака. Не понимаю, кто там, что там, что они хотят, какая у них выстроена стратегия. Но они позволили догнать себя многим командам. «Краснодар» отстает всего на одно очко, другие на пять-шесть, но это пара игр — и все, и догнали, и какой ты чемпион?
- Почему «Зенит» проиграл два подряд матча?
- Сначала команда играла на самодисциплине, неукоснительно выполняла требования главного тренера, то есть Семака. Вроде где-то вырывали, где-то с корнем, где-то, может быть, по игре, где-то нет... Но в любом случае ничем особенным «Зенит» не отличался. Но они уверенно шли во главе таблицы, и все думали, что отрыв будет в пять-десять очков, и на этом все закончится. Эта расслабуха оказала им медвежью услугу и стукнула по голове.
Они играют с «Рубином» в одни ворота, но соперник забивает им два мяча. А почему? А потому что сейчас у них уже пошли расхлябанность и самоуверенность, слишком большая уверенность, что на первый план выходит мастерство. Нет, на первый план выходит самоотдача, а потом уже мастерство, если оно, конечно, есть. Если «Зенит» продолжит в том же духе, то чемпионом не станет.
- Сейчас с «Зенитом» повторяется прошлогодняя история...
- Согласен. Но сейчас я вижу, что мастерства у них по большому счету нет. У них нет таких игроков, которые могут взять на себя инициативу и решить исход игры. Нет таких, как Данни, Витсель, Халк. Сейчас ровная команда. И все же не имеет права команда, которая претендует на чемпионство, пропускать от тульского «Арсенала» четыре мяча. Вот и показатель уровня мастерства.
- Что скажете о «Спартаке»?
- Я тут сделаю немного философскую паузу: в «Спартак» сейчас пришел новый тренер, меня этот тренер в «Спартаке» устраивает. Я его немного знаю. Сужу о человеке по делам, а не по разговорам. Кононов — грамотный парень, понимает в футболе, прилично работал в «Краснодаре». То есть работать он умеет. Что дальше? Дальше пусть разбирается. Там столько «мусора», что разгребать и разгребать. Все это не он сделал.
Все это стихийное наступление на бардак, который сделал «Спартак». Кононов выиграл три календарных матча в чемпионате, вничью сыграл в Кубке России с «Уралом», в матче Лиги Европы проиграл — в принципе если все подытожить, то результат более-менее. Отставание на шесть очков от первого места, а было 12-13. Но дадут ли Кононову работать? Дадут ли Кононову карт-бланш Федун и его директорат? Не исключаю, что могут не предоставить. Если они потребуют выиграть все и сразу, то делать здесь нечего.
Но есть надежда, что сейчас произойдут хорошие перемены. Во-первых, придет в себя после травмы Жиго — это была большая потеря, он квалифицированный защитник, во-вторых, сейчас еще кого-то приобретут и освободятся от «балласта», которого много в команде. Думаю, что «Спартак» включится в борьбу за чемпионство. Но пока ничего особенного в команде не вижу.
- Что думаете о претензиях болельщиков к Денису Глушакову?
- Если бы я, будучи действующим футболистом, слушал исключительно болельщиков, то грош мне цена. Не болельщик определяют лицо команды, а игроки. Болельщик остается болельщиком. Просто, к сожалению, порой встречаются глупые люди, которые не хотят, чтобы «Спартак» играл прилично. Какой их план и откуда появилась эта «Фратриа», для меня вообще непонятно. Это дикость какая-то, когда они диктуют, что делать тренеру, кого гнать, а кого оставить! Это ни в какие ворота не годится.
Эта группа людей, которая называет себя болельщиками «Спартака», не помощники ему. Футболистам надо думать не только о том, кто что о них сказал. Им прежде всего надо делать свою работу. Между прочим, по КПД Глушаков в последних играх — лучший. Не хочу его хвалить, не могу сказать, что это мой любимчик в «Спартаке» - я просто говорю объективные вещи: Глушаков — лучший опорник в российском футболе. Если кто-то не понимает в футболе — это его проблемы. Надо прекратить эту возню.
- Действующий чемпион «Локомотив» сейчас не очень впечатляет.
- «Локомотив», думаю, гнет свою линию. Где-то он может приостановить свое движение, где-то ярко сыграть. Во всяком случае у меня к Семину вопросов нет — он выжимает из команды все что можно. Команда находится наверху и в принципе в чемпионате страны все в порядке. Другое дело — на что рассчитывает «Локомотив». Имею в виду, что все рвутся в Лигу чемпионов.
Но когда наши команды туда попадают, то не знают, что там делать. Спрашивается: зачем вы туда едете? Многие могут сказать, что заработать денег, но что-то мало вы там зарабатываете. Дайте клубу возможность собрать на международном турнире больше денег: пройдите дальше по турнирной сетке — нет все провалили. А непопадание в Лигу Европы — это полный провал. Остается в Лиге Европы надеяться только на «Краснодар» и «Зенит».
- «Ростов» поначалу шел в лидирующей группе, а сейчас сник.
- Там нет игроков хорошего уровня, мастеровитых футболистов — вот в чем причины. А если нет мастерства, то они дубасят, пока есть силы. В последнем матче с «Крыльями» они вообще устроили какую-то вакханалию. Вели себя, как бандиты. Смотреть было противно. А Карпин вместо того, чтобы успокоить их, что-то там дергался, бегал. Они играют в футбол так, будто сейчас ноги соперникам сломают. В футбол нельзя так играть: это не смешанные единоборства, не бокс, не самбо.
- Что еще отметите в первой части чемпионата?
- Очень непонятные вещи порой происходят. Недавно была игра «Енисея» и «Ахмата» в мороз -20. Это бросает в дрожь. Безобразие! И все молчат. О каком футболе может быть речь в такую погоду? Тренер «Ахмата» Рахимов ведь не хотел выводить команду в такой мороз, но его не послушали. Всем понятно, что нельзя рисковать здоровьем футболистов. А игру «Крыльев Советов» и «Оренбурга», наоборот, отменили. Нам надо разобраться с внутренними распорядками в нашем футболе. Если не уйдем от этого беспредела, это и дальше будет продолжаться.
- Я не буду говорить о мастерстве, о превосходстве одной команды над другой. Но могу сказать, что сейчас получилась интрига, - отметил Рейнгольд. - И эту интригу создала одна команда — «Зенит». Не очень понятно, в какой футбол играет эта команда, очень жаль Семака. Не понимаю, кто там, что там, что они хотят, какая у них выстроена стратегия. Но они позволили догнать себя многим командам. «Краснодар» отстает всего на одно очко, другие на пять-шесть, но это пара игр — и все, и догнали, и какой ты чемпион?
- Почему «Зенит» проиграл два подряд матча?
- Сначала команда играла на самодисциплине, неукоснительно выполняла требования главного тренера, то есть Семака. Вроде где-то вырывали, где-то с корнем, где-то, может быть, по игре, где-то нет... Но в любом случае ничем особенным «Зенит» не отличался. Но они уверенно шли во главе таблицы, и все думали, что отрыв будет в пять-десять очков, и на этом все закончится. Эта расслабуха оказала им медвежью услугу и стукнула по голове.
Они играют с «Рубином» в одни ворота, но соперник забивает им два мяча. А почему? А потому что сейчас у них уже пошли расхлябанность и самоуверенность, слишком большая уверенность, что на первый план выходит мастерство. Нет, на первый план выходит самоотдача, а потом уже мастерство, если оно, конечно, есть. Если «Зенит» продолжит в том же духе, то чемпионом не станет.
- Сейчас с «Зенитом» повторяется прошлогодняя история...
- Согласен. Но сейчас я вижу, что мастерства у них по большому счету нет. У них нет таких игроков, которые могут взять на себя инициативу и решить исход игры. Нет таких, как Данни, Витсель, Халк. Сейчас ровная команда. И все же не имеет права команда, которая претендует на чемпионство, пропускать от тульского «Арсенала» четыре мяча. Вот и показатель уровня мастерства.
- Что скажете о «Спартаке»?
- Я тут сделаю немного философскую паузу: в «Спартак» сейчас пришел новый тренер, меня этот тренер в «Спартаке» устраивает. Я его немного знаю. Сужу о человеке по делам, а не по разговорам. Кононов — грамотный парень, понимает в футболе, прилично работал в «Краснодаре». То есть работать он умеет. Что дальше? Дальше пусть разбирается. Там столько «мусора», что разгребать и разгребать. Все это не он сделал.
Все это стихийное наступление на бардак, который сделал «Спартак». Кононов выиграл три календарных матча в чемпионате, вничью сыграл в Кубке России с «Уралом», в матче Лиги Европы проиграл — в принципе если все подытожить, то результат более-менее. Отставание на шесть очков от первого места, а было 12-13. Но дадут ли Кононову работать? Дадут ли Кононову карт-бланш Федун и его директорат? Не исключаю, что могут не предоставить. Если они потребуют выиграть все и сразу, то делать здесь нечего.
Но есть надежда, что сейчас произойдут хорошие перемены. Во-первых, придет в себя после травмы Жиго — это была большая потеря, он квалифицированный защитник, во-вторых, сейчас еще кого-то приобретут и освободятся от «балласта», которого много в команде. Думаю, что «Спартак» включится в борьбу за чемпионство. Но пока ничего особенного в команде не вижу.
- Что думаете о претензиях болельщиков к Денису Глушакову?
- Если бы я, будучи действующим футболистом, слушал исключительно болельщиков, то грош мне цена. Не болельщик определяют лицо команды, а игроки. Болельщик остается болельщиком. Просто, к сожалению, порой встречаются глупые люди, которые не хотят, чтобы «Спартак» играл прилично. Какой их план и откуда появилась эта «Фратриа», для меня вообще непонятно. Это дикость какая-то, когда они диктуют, что делать тренеру, кого гнать, а кого оставить! Это ни в какие ворота не годится.
Эта группа людей, которая называет себя болельщиками «Спартака», не помощники ему. Футболистам надо думать не только о том, кто что о них сказал. Им прежде всего надо делать свою работу. Между прочим, по КПД Глушаков в последних играх — лучший. Не хочу его хвалить, не могу сказать, что это мой любимчик в «Спартаке» - я просто говорю объективные вещи: Глушаков — лучший опорник в российском футболе. Если кто-то не понимает в футболе — это его проблемы. Надо прекратить эту возню.
- Действующий чемпион «Локомотив» сейчас не очень впечатляет.
- «Локомотив», думаю, гнет свою линию. Где-то он может приостановить свое движение, где-то ярко сыграть. Во всяком случае у меня к Семину вопросов нет — он выжимает из команды все что можно. Команда находится наверху и в принципе в чемпионате страны все в порядке. Другое дело — на что рассчитывает «Локомотив». Имею в виду, что все рвутся в Лигу чемпионов.
Но когда наши команды туда попадают, то не знают, что там делать. Спрашивается: зачем вы туда едете? Многие могут сказать, что заработать денег, но что-то мало вы там зарабатываете. Дайте клубу возможность собрать на международном турнире больше денег: пройдите дальше по турнирной сетке — нет все провалили. А непопадание в Лигу Европы — это полный провал. Остается в Лиге Европы надеяться только на «Краснодар» и «Зенит».
- «Ростов» поначалу шел в лидирующей группе, а сейчас сник.
- Там нет игроков хорошего уровня, мастеровитых футболистов — вот в чем причины. А если нет мастерства, то они дубасят, пока есть силы. В последнем матче с «Крыльями» они вообще устроили какую-то вакханалию. Вели себя, как бандиты. Смотреть было противно. А Карпин вместо того, чтобы успокоить их, что-то там дергался, бегал. Они играют в футбол так, будто сейчас ноги соперникам сломают. В футбол нельзя так играть: это не смешанные единоборства, не бокс, не самбо.
- Что еще отметите в первой части чемпионата?
- Очень непонятные вещи порой происходят. Недавно была игра «Енисея» и «Ахмата» в мороз -20. Это бросает в дрожь. Безобразие! И все молчат. О каком футболе может быть речь в такую погоду? Тренер «Ахмата» Рахимов ведь не хотел выводить команду в такой мороз, но его не послушали. Всем понятно, что нельзя рисковать здоровьем футболистов. А игру «Крыльев Советов» и «Оренбурга», наоборот, отменили. Нам надо разобраться с внутренними распорядками в нашем футболе. Если не уйдем от этого беспредела, это и дальше будет продолжаться.
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