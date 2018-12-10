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Юрий Газинский: могу только поддержать Кокорина и Мамаева, чтобы ситуация решилась в их пользу

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением о ситуации вокруг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

- Что думаете про ситуацию Павла Мамаева, что в клубе говорят?

– В клубе уже эту тему не обсуждают. Понятно, что с ребятами на эту тему разговариваем. Как ни крути, пять лет мы с Пашей знакомы, играем в одной команде.

Как футболиста его представлять не надо. Что касается человеческих отношений, у меня никогда не было с ним проблем. Всегда были теплые отношения.

Наверное, если я скажу, что я с ними согласен, это будет неправда. Глупо это отрицать.

Хочется, чтобы все сложилось положительно для ребят, хочет их поддержать. В любом случае мы все люди, все можем допускать ошибки. Что получилось, то получилось. Ничего уже не вернуть.

Я могу только поддержать, чтобы вся ситуация решилась в их пользу, – цитирует Газинского Sports.ru со ссылкой на эфир программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».
Теги: Газинский Мамаев Кокорин
Вчера, 23:10
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#1  дзерве  е бу слонов (Вчера, 23:48)
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online
Болеет за:
«Ростов»
иди нажрись и побей пару джеки чанов,етим и подержишь!ура вперёд!


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Регистрация: 1.03.2010 [жалоба]
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