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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Юрий Газинский: могу только поддержать Кокорина и Мамаева, чтобы ситуация решилась в их пользу
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением о ситуации вокруг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
- Что думаете про ситуацию Павла Мамаева, что в клубе говорят?
– В клубе уже эту тему не обсуждают. Понятно, что с ребятами на эту тему разговариваем. Как ни крути, пять лет мы с Пашей знакомы, играем в одной команде.
Как футболиста его представлять не надо. Что касается человеческих отношений, у меня никогда не было с ним проблем. Всегда были теплые отношения.
Наверное, если я скажу, что я с ними согласен, это будет неправда. Глупо это отрицать.
Хочется, чтобы все сложилось положительно для ребят, хочет их поддержать. В любом случае мы все люди, все можем допускать ошибки. Что получилось, то получилось. Ничего уже не вернуть.
Я могу только поддержать, чтобы вся ситуация решилась в их пользу, – цитирует Газинского Sports.ru со ссылкой на эфир программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».
- Что думаете про ситуацию Павла Мамаева, что в клубе говорят?
– В клубе уже эту тему не обсуждают. Понятно, что с ребятами на эту тему разговариваем. Как ни крути, пять лет мы с Пашей знакомы, играем в одной команде.
Как футболиста его представлять не надо. Что касается человеческих отношений, у меня никогда не было с ним проблем. Всегда были теплые отношения.
Наверное, если я скажу, что я с ними согласен, это будет неправда. Глупо это отрицать.
Хочется, чтобы все сложилось положительно для ребят, хочет их поддержать. В любом случае мы все люди, все можем допускать ошибки. Что получилось, то получилось. Ничего уже не вернуть.
Я могу только поддержать, чтобы вся ситуация решилась в их пользу, – цитирует Газинского Sports.ru со ссылкой на эфир программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».
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