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Кевин Кураньи: Кокорин - очень веселый человек, ни разу не видел его агрессивным

Экс-форвард московского "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал о своем отношении к ситуации с форвардом "Зенита" Александром Кокориным.

"Не хочу много говорить на эту тему, она для меня слишком болезненна, ведь мы с Сашей очень много общались, когда выступали за "Динамо". Скажу лишь, Кокорин очень веселый человек, за все время я ни разу не видел его агрессивным", — приводит слова Кураньи "телеканал 360".
Теги: Кураньи Кокорин
Сегодня, 11:29
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#6  yuri  спб (Сегодня, 12:31)
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online

Цитата: Kytarba
Кураньи не охота больше писать ,не потому что писать устал, просто про этих гавнюков больше не хочется говорить..Жаль очень жаль ,что Кокорин и Мамаев сегодня не играют, жаль и то что лечится Нобоа ,Ещенко ,Васин вроде с командой в Мадриде сегодня..


А Вы то кто такой , чтобы давать оценки ? Стул летел точно в балду Кутарбе. Истина в последней инстанции именно стул. Но никакой-то чел из низшей черной расы. Ясно?


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Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Kytarba  Сочи (Сегодня, 12:05)
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online
Болеет за:
«Химки»
Кевин,ты Воронин,Семак..футболисты с кем он играл ,кто его знает лично не по СМИ а в жизни откуда про него что то знаете конкретно- ,кто он ,какой он..вы даже его зарплату не знаете ,сколько машин у него в гараже не знаете ,вы даже адреса саун не знаете где он трахал проституток ,не говоря уже в какой позе.Вы не знаете сколько он денег за вечер тратить в ночном клубе, он даже правила уличного движения нарушает и вы и это не знаете ,вы 24 часа находитесь вместе и не в курсе что у него нетрадиционные сексуальные отношения с мужчинами или как это говорится не знаю), вы пля не куя не знаете.Всё все знают здесь на этом сайте ,этих знатоков здесь до куя,нет не обращай внимание что они в основном п1дар1,гавнюки,нищета,м.раз1, колхлз. совхоз, завистники .маргиналы, тупые,..футболистам ,тренера если он с других клубов желают только зла, радуются если у них что то не так..эти люди претендуют на порядочность ,на знании во всем в футболе ,в финансах ,в управлении клубом,в мастерстве футболиста и тренера..Эти люди годами кроме гавна нечего не несут в жизнь футболиста ,тренера.. а считают себя мужиками если "круто" кричать ,посадит Кокорина,убрать с футбола Смолова,там Иванова.Петрова..эти люди пля про честь говорят joy joy Кураньи не охота больше писать ,не потому что писать устал, просто про этих гавнюков больше не хочется говорить..Жаль очень жаль ,что Кокорин и Мамаев сегодня не играют, жаль и то что лечится Нобоа ,Ещенко , Жиго.Васин вроде с командой в Мадриде сегодня..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 11:56)
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online

Стул на голове сатрапа очень органично смотрелся, правда , пришлось платить втройне . Кот подогнал стол . Куй-ли стул , надо положить мягко на ненужное никому гавно дубовый стол и проституточную породу сразу раздавить любой ценой.
Rammstein


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 11:48)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ты не видел его под синькой.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  ржд гуд  саратов (Сегодня, 11:35)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж, весельчак повеселился на славу...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 11:34)
  • -3
  •  (5)
online

Власть обосралась, гер . Просто наложила поверх стула свое дерьмо. Настоящие мужчины просто курят и смотрят на это вверху дерьмо.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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