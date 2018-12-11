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Александр Егоров: претензии к Карасеву? У меня к нему никаких вопросов нет

Глава судейского департамента РФС Александр Егоров заявил, что не имеет претензий к работе Сергея Карасева.

"Работа Карасева? У команд могут быть какие угодно претензии к нему. Главное, что у меня нет вопросов", – сказал Егоров.

Напомним, работой Карасева остался недоволен главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча с "Крыльями Советов" (0:1), однако РФС положительно оценил работу арбитра.

ТАСС
Теги: Егоров Карасев
Сегодня, 14:33
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