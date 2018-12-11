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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Егоров: претензии к Карасеву? У меня к нему никаких вопросов нет
Глава судейского департамента РФС Александр Егоров заявил, что не имеет претензий к работе Сергея Карасева.
"Работа Карасева? У команд могут быть какие угодно претензии к нему. Главное, что у меня нет вопросов", – сказал Егоров.
Напомним, работой Карасева остался недоволен главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча с "Крыльями Советов" (0:1), однако РФС положительно оценил работу арбитра.
ТАСС
"Работа Карасева? У команд могут быть какие угодно претензии к нему. Главное, что у меня нет вопросов", – сказал Егоров.
Напомним, работой Карасева остался недоволен главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча с "Крыльями Советов" (0:1), однако РФС положительно оценил работу арбитра.
ТАСС
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