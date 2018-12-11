Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Роман Зобнин получил награду "Джентльмен года" (фото)

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин, ранее признанный джентльменом года имени легендарного советского футболиста Фёдора Черенкова, получил награду на торжественной церемонии.

Роман Зобнин получил награду "Джентльмен года" (фото)


Напомним, 24-летний Зобнин стал восьмым футболистом московского клуба, удостоенным этой почётной награды. Ранее лауреатами премии становились Фёдор Черенков, Андрей Тихонов (дважды), Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Дикань, Денис Глушаков, а также Артём Ребров.

Приз «Джентльмен года» вручается с 1994 года. С 2018 года он присуждается газетой «Комсомольская правда» и порталом Sport24. Вместе с почётным званием «Джентльмен года» победитель по традиции получает смокинг.

Чемпионат
Теги: Спартак Зобнин Фото
Сегодня, 21:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(5)
#7  Бауэр  Москва (Сегодня, 21:42)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Добротный, работоспособный - этакий живчик! Можно сказать - "футболист делающий на поле все!" Кроме одного, ну не умеет он бить по воротам, не умеет - Рома, работай и все у тебя будет великолепно, главное - без травм. Успехов!!!


--------------------
Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
#6  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 21:33)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Я уже на автомате прочитал, что Зобнин получил травму


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#5  Spartacus1971   (Сегодня, 21:32)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лучший.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#4  karioka  NORD (Сегодня, 21:20)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Абсолютли! Здоровья...
Регистрация: 14.08.2009 [жалоба]
#3  raiskayumov  reg02 (Сегодня, 21:17)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красавчик.


--------------------
только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
#2  nedva  Russia (Сегодня, 21:14)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Достоин!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#1  oksva  Спб (Сегодня, 21:11)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Достойный человек . Удачи ему .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.