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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роман Зобнин получил награду "Джентльмен года" (фото)
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин, ранее признанный джентльменом года имени легендарного советского футболиста Фёдора Черенкова, получил награду на торжественной церемонии.
Напомним, 24-летний Зобнин стал восьмым футболистом московского клуба, удостоенным этой почётной награды. Ранее лауреатами премии становились Фёдор Черенков, Андрей Тихонов (дважды), Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Дикань, Денис Глушаков, а также Артём Ребров.
Приз «Джентльмен года» вручается с 1994 года. С 2018 года он присуждается газетой «Комсомольская правда» и порталом Sport24. Вместе с почётным званием «Джентльмен года» победитель по традиции получает смокинг.
Чемпионат
Напомним, 24-летний Зобнин стал восьмым футболистом московского клуба, удостоенным этой почётной награды. Ранее лауреатами премии становились Фёдор Черенков, Андрей Тихонов (дважды), Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Дикань, Денис Глушаков, а также Артём Ребров.
Приз «Джентльмен года» вручается с 1994 года. С 2018 года он присуждается газетой «Комсомольская правда» и порталом Sport24. Вместе с почётным званием «Джентльмен года» победитель по традиции получает смокинг.
Чемпионат
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