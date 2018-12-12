Новости партнеров

"Зенит" объяснил причину переименования своего стадиона

Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко рассказал о переименовании стадиона "Крестовский", который теперь носит название "Газпром Арена".

"В концессионном соглашении чётко и ясно прописано, что клубу принадлежат исключительные права на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации объекта, включая право на изменение названия стадиона, иными словами — это рекламные права "Зенита". Клуб вправе их реализовать без дополнительных согласований со стороны администрации Санкт-Петербурга.

Стоит напомнить, что после того, как стадион был передан в управление ФК "Зенит", клуб снял с города и принял на себя все финансовые обременения по инвестиционному и эксплуатационному содержанию арены, которое ежегодно составляет около 2 млрд руб. Но уже на момент принятия арены в управление клубом ФК "Зенит" инвестировал порядка 1,5 млрд рублей в инфраструктуру стадиона. А в ближайшие пять лет инвестиционные планы клуба по развитию "Газпром Арены" оцениваются в несколько миллиардов рублей", - передаёт слова Макаренко "Чемпионат"."Чемпионат".
Теги: Зенит
Сегодня, 13:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(6)
#7  nami-sv   (Сегодня, 15:38)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ох и жульё!Даже в бюджет лапу засунули.Да и история голубых пахарей с больничными листами городу сильно мяукнулась.Совести кот наплакал.Твари.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 14:57)
  • -4
  •  (4)
online

Раньше не в Средневековье , художники рисовали , продвигали просвещение. Но нынешние пятачки необучаемы напрочь. Они не плохие, но полностью убитые.Дегенеративное племя, господа. Мало того что ЗОЖ , так и писдешь на пустом месте- какие-то схемы в бамбуковых бошках. Никаких нервов не хватает, увы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  nofrills  Москва (Сегодня, 14:36)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
потом будет ситуация аля лужники, все принадледит алешину, а тут все будет принадлеть миллеру
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:01)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
а ведь однажды сама Природа и Провидение, было дело, взбунтовались против этого уродливого монстра, и , поскольку даже люди сдались и отступили, Высшие Силы самостоятельно предприняли попытку очистить лик Планеты от этого безобразного порождения Ехидны.

ТЫЦ.

К стадиону "Крестовский" приплыла мина времен ВОВ

Корабельная мина времен Великой Отечественной войны была обнаружена недалеко от петербургского стадиона "Санкт-Петербург", сообщает телеканал "Звезда".На побережье Васильевского острова мобильная группа разминирования столкнулась с боеприпасом образца 1931 года с полной массой 1065 килограммов, а массой взрывчатого вещества — 230 килограммов.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  Yuriah   (Сегодня, 13:58)
  • +2
  •  (2)

Это всё для Миллера !
Регистрация: 12.08.2016 [жалоба]
#2  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 13:56)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Работяга
Стадион продолжает быть прожорливым пожирателем денег и в какой-то мере прачечной.Испугались,что он поглотит город.

Прачечная-это чистота и гигиена.
К чему тут бомжатня ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#1  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:35)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Стадион продолжает быть прожорливым пожирателем денег и в какой-то мере прачечной.Испугались,что он поглотит город.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.