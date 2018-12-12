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Миодраг Божович: во второй части сезона вы увидите настоящие "Крылья"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович подвел итоги первой части чемпионата России.

"Нам не хватает очков, мы находимся в зоне стыковых матчей, поэтому было очень важно выиграть последнюю игру с "Ростовом" и спокойно подготовиться к весне, которая, будет очень сложной. Вы увидите настоящие "Крылья" во второй части сезона. Мы уже изменили схему игры, состав. Ждем усиление", - цитирует тренера клубная пресс-служба.
Теги: Божович Крылья Советов
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#1  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 15:52)
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