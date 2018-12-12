В Госдуме не следят за конфликтом Глушакова и его супруги

Председатель комитета Государственной думы России по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что не интересуется скандалом, связанным с бракоразводным процессом полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова и его супруги Дарьи.Жена футболиста в сентябре заявила о намерении развестись с хавбеком красно-белых. По ее словам, супруг на протяжении многих лет изменял ей, а также применял к ней насилие.Однако, несмотря на незаинтересованность Госдумы в конфликте, политик отметила, что в нижней палате обсуждался закон о домашнем насилии."У нас был круглый стол, мы об этом говорили, обсуждали, но, думаю, такой закон будет принят в нашей стране нескоро. Я так думаю", — подчеркнула Плетнева.