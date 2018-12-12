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В Госдуме не следят за конфликтом Глушакова и его супруги

Председатель комитета Государственной думы России по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что не интересуется скандалом, связанным с бракоразводным процессом полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова и его супруги Дарьи.

Жена футболиста в сентябре заявила о намерении развестись с хавбеком красно-белых. По ее словам, супруг на протяжении многих лет изменял ей, а также применял к ней насилие.

Однако, несмотря на незаинтересованность Госдумы в конфликте, политик отметила, что в нижней палате обсуждался закон о домашнем насилии.

"У нас был круглый стол, мы об этом говорили, обсуждали, но, думаю, такой закон будет принят в нашей стране нескоро. Я так думаю", — подчеркнула Плетнева.

ФАН
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 17:51
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#1  junga  Сочи (Сегодня, 18:04)
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Болеет за:
«Зенит»
А с чего бы им следить, стулом чиновника не огрел никто


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
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