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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Николай Наумов: а останется ли Семак зимой в "Зените"?
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов раскритиковал полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса. У него также нет уверенности в том, останется ли на посту главного тренера питерцев Сергей Семак.
- Непонятно еще, что будет с Семаком. Останется ли он? Придет ли к питерцам именитый тренер? Кого купят? - задается вопросом Наумов.
– А вы не исключаете, что с Семаком могут расстаться?
– Когда его только назначали в "Зенит", я сказал, что все зависит от терпения руководства клуба. Готово ли оно потерпеть спады, провалы, ошибки? Если да, тогда есть смысл делать ставку на Семака. Нужно понимать, что ему потребуется много времени. Ведь он до "Зенита", по сути, еще никого не тренировал. "Уфа" – совсем другая история. В Питере иной подбор исполнителей, иные ожидания.
– Но ведь при Семаке "Зенит" все равно лидирует в чемпионате, вышел из группы в Лиге Европы.
– Но ведь игра команды никого не устраивает. Никого! Я был на стадионе, смотрел матч с "Рубином" (1:2). И не вижу смысла говорить о каких-то тактических схемах. Игроки выходят на поле, и не видно, чего они хотят! А что творит Паредес?
– Что?
– Он считает себе королем! Думает, если забил с пенальти, два раза со штрафного пульнул, то свою миссию выполнил? За 4 миллиона евро в год? Да он пешком ходит! Не закрывает опорную зону, вперед не бежит. Всем своим видом показывает пренебрежение к российскому футболу. С этим мириться никто не будет!
– В "Локомотиве" таких "пассажиров" нет?
– Нет. У Юрия Палыча не забалуешь. Есть люди, которые могут слабее играть, чем Паредес, по своим футбольным качествам, но в "Локо" все пашут, стараются. Как выкладывается Денисов! Я не вижу в команде безразличных, как у "Зенита". Да, у "Локомотива" есть определенные трудности с составом. Много возрастных игроков, которым тяжело прибавить. Нужна свежая кровь. Но я уверен, что команда Семина будет весной бороться за золото. По крайней мере, за попадание в Лигу чемпионов.
"Спорт-Экспресс"
- Непонятно еще, что будет с Семаком. Останется ли он? Придет ли к питерцам именитый тренер? Кого купят? - задается вопросом Наумов.
– А вы не исключаете, что с Семаком могут расстаться?
– Когда его только назначали в "Зенит", я сказал, что все зависит от терпения руководства клуба. Готово ли оно потерпеть спады, провалы, ошибки? Если да, тогда есть смысл делать ставку на Семака. Нужно понимать, что ему потребуется много времени. Ведь он до "Зенита", по сути, еще никого не тренировал. "Уфа" – совсем другая история. В Питере иной подбор исполнителей, иные ожидания.
– Но ведь при Семаке "Зенит" все равно лидирует в чемпионате, вышел из группы в Лиге Европы.
– Но ведь игра команды никого не устраивает. Никого! Я был на стадионе, смотрел матч с "Рубином" (1:2). И не вижу смысла говорить о каких-то тактических схемах. Игроки выходят на поле, и не видно, чего они хотят! А что творит Паредес?
– Что?
– Он считает себе королем! Думает, если забил с пенальти, два раза со штрафного пульнул, то свою миссию выполнил? За 4 миллиона евро в год? Да он пешком ходит! Не закрывает опорную зону, вперед не бежит. Всем своим видом показывает пренебрежение к российскому футболу. С этим мириться никто не будет!
– В "Локомотиве" таких "пассажиров" нет?
– Нет. У Юрия Палыча не забалуешь. Есть люди, которые могут слабее играть, чем Паредес, по своим футбольным качествам, но в "Локо" все пашут, стараются. Как выкладывается Денисов! Я не вижу в команде безразличных, как у "Зенита". Да, у "Локомотива" есть определенные трудности с составом. Много возрастных игроков, которым тяжело прибавить. Нужна свежая кровь. Но я уверен, что команда Семина будет весной бороться за золото. По крайней мере, за попадание в Лигу чемпионов.
"Спорт-Экспресс"
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