Английская премьер-лига

Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Первак - о "Балтике" Талалаева: европейский футбол

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак дал оценку работе Андрея Талалаева в "Балтике" по итогам первой половины сезона.
Фото: ФК "Балтика"
"Это вполне себе европейский футбол, вопросов нет. Но надо это кино досмотреть до конца. Вопросов нет, первая половина сезона отыграна просто на пять баллов. Но впереди после перерыва важные 12 матчей и Кубок. В любом случае Андрей молодец", - сказал Первак "Матч ТВ".

На данный момент калининградская "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. Команда провела 18 матчей, одержала 9 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение в лиге.

Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с начала сентября 2024 года. В прошлом сезоне под его руководством калининградский клуб выиграл Первую лигу, набрав 69 очков в 34-х встречах.

