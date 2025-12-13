Первак - о "Балтике" Талалаева: европейский футбол

"Это вполне себе европейский футбол, вопросов нет. Но надо это кино досмотреть до конца. Вопросов нет, первая половина сезона отыграна просто на пять баллов. Но впереди после перерыва важные 12 матчей и Кубок. В любом случае Андрей молодец", - сказал Первак "Матч ТВ".
На данный момент калининградская "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. Команда провела 18 матчей, одержала 9 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение в лиге.
Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с начала сентября 2024 года. В прошлом сезоне под его руководством калининградский клуб выиграл Первую лигу, набрав 69 очков в 34-х встречах.
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак дал оценку работе Андрея Талалаева в "Балтике" по итогам первой половины сезона.
Фото: ФК "Балтика"