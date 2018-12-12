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Роланд Гиголаев в зимнее трансферное окно может перейти в "Зенит"

Крайний защитник Роланд Гиголаев в зимнее трансферное окно может перейти в "Зенит". Футболист "Ахмата" в текущем сезоне выступает за "Анжи" на правах аренды.

Сообщается, что Гиголаев произвел впечатление на тренерский штаб "Зенита" в очном матче, в котором защитник заработал пенальти.

Также руководителей клуба из Санкт-Петербурга привлекает наличие у игрока российского паспорта и невысокая трансферная стоимость.

nevasport.ru
Теги: Гиголаев Зенит
Сегодня, 22:07
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(1)
#6  anonymous   (Сегодня, 22:22)
  • 0
  •  (0)
online

и в пару к Заболотному Сапогова надо прикупить!
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Сегодня, 22:22)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зенит покупает двух негров у спартака! инфа - 100%!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 22:19)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 22:15)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: xxd
Зина продолжает обдирать клубы,покупая их лучших игроков.

Это называется селекционная рулетка, или лучше - центрифуга.
Если из 7 заиграл один, уже нормально.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:14)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ха,ха,ха!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#1  xxd   (Сегодня, 22:09)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Зина продолжает обдирать клубы,покупая их лучших игроков.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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