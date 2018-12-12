Крайний защитник Роланд Гиголаев в зимнее трансферное окно может перейти в "Зенит". Футболист "Ахмата" в текущем сезоне выступает за "Анжи" на правах аренды.Сообщается, что Гиголаев произвел впечатление на тренерский штаб "Зенита" в очном матче, в котором защитник заработал пенальти.Также руководителей клуба из Санкт-Петербурга привлекает наличие у игрока российского паспорта и невысокая трансферная стоимость.