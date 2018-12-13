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Источник: ЦСКА получил предложения по трем своим игрокам

Sport24 сообщает, что ЦСКА получил трансферные предложения по нескольким своим игрокам.

В подписании защитника Марио Фернандеса заинтересованы "Наполи", "Интер" и "Рома". Также существует интерес от неназванных клубов к полузащитнику Ильзату Ахметову и нападающему Федору Чалову.

При этом отмечается, что из названных футболистов ЦСКА готов расстаться только с Марио Фернандесом. Нынешняя трансферная стоимость Марио оценивается в 20 миллионов евро.
Теги: ЦСКА Фернандес Чалов Ахметов
Сегодня, 14:35
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#25  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 16:50)
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: Максим I
Он если уйдёт, то только в настоящий европейский топ-клуб, а не в российский недоклуб ради денег.

Ты лично знаком с Фернандесом??? blush Не стоит свои желаемые домыслы считать за истину. Хотя соглашусь , что переходить в РПЛ из одного недоклуба в другой недоклуб, как ты говоришь, c точки зрения развития карьеры глупо.

Для того, чтоб неоднократнол читать различные интервью почти уже 6 сезонов, надо знать человека лично? Он неоднократно говорил, что из-за одного-двух лямов куда-попало не пойдёт: если и сменит семью - а у нас он именно в семье - то только на клуб, борящийся за победу в ЛЧ.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#24  liasport433   (Сегодня, 16:21)
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online

Цитата: Buiser812
Гинер не подавится и продаст всех по хорошей цене!!!!
А потом все заново, умеет жи еврей старый, за это почет и уважение такому руководителю


согласен , не то что пердун наш.....

Вот федун шлак покупает, лучше бы нанял классных селекционеров... вон кони как точечно всех покупают и вырасчивают....
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#23  molot327  Москва (Сегодня, 16:11)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Saveger
Фернандес - в Зенит

Дырку от бублика ты получишь, а не Шара... т.е. Фернандеса!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#22  yuri  спб (Сегодня, 16:04)
  • 0
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online

Цитата: SPV
что переходить в РПЛ из одного недоклуба в другой недоклуб, как ты говоришь, c точки зрения развития карьеры глупо.

Батюнечка, а Вам порой не кажется, что Ваши мыслищи далеко отстают от современных реалий ? 90-х уже не будет никогда. В одну реку ни один снаряд не попадает. Борщ конечно хорошо , но конкуренцию уже не отменить. Пора взять и переключить тумблер- Ваши ожидания борщевые смешны, отстали от каравана истории. Кот на верблюде посмотрел на бедуинов в к\б набедренных повязках- подожду 15 минут, не больше...


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#21  Buiser812   (Сегодня, 16:02)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Гинер не подавится и продаст всех по хорошей цене!!!!
А потом все заново, умеет жи еврей старый, за это почет и уважение такому руководителю


--------------------
..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
#20  Freddy   (Сегодня, 15:58)
  • -3
  •  (3)

Вот вам и ЛЧ ослики,вот и цена за исторические победы,прощай Фернандес,а вскоре и Влашич
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#19  SPV  Bryansk (Сегодня, 15:54)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
Он если уйдёт, то только в настоящий европейский топ-клуб, а не в российский недоклуб ради денег.

Ты лично знаком с Фернандесом??? blush Не стоит свои желаемые домыслы считать за истину. Хотя соглашусь , что переходить в РПЛ из одного недоклуба в другой недоклуб, как ты говоришь, c точки зрения развития карьеры глупо.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#18  yuri  спб (Сегодня, 15:54)
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: Борис Гречмак
Марио Фернандес, как камертон, для российских футболистов, - его нельзя отпускать...

Не надо , у нас своих белых игроков хватает. Минусовщики могут свои минусы сами знаете куда. У каждого свой путь. Фернандес не для Белой столицы сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#17  Борис Гречмак  Новокуренск (Сегодня, 15:51)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Goodmany
Ахметова и Чалова за булку хлеба отдавать не будут. Да и сами игроки не пойдут во всякие там вестбромвичи. Надеюсь Фернандес также останется в ЦСКА. Не хотелось чтобы российский чемпионат лишался хороших игроков.

Марио Фернандес, как камертон, для российских футболистов, - его нельзя отпускать...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
#16  Волжанин   (Сегодня, 15:45)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing

Ну, нам то подешевле уступите

Арсенал вам Комбарова за 20-ку уступит.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#15  Goodmany  Russia (Сегодня, 15:43)
  • +1
  •  (1)

Ахметова и Чалова за булку хлеба отдавать не будут. Да и сами игроки не пойдут во всякие там вестбромвичи. Надеюсь Фернандес также останется в ЦСКА. Не хотелось чтобы российский чемпионат лишался хороших игроков.
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
#14  Яamon   (Сегодня, 15:28)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Saveger
Фернандес - в Зенит, в ЦСКА - Караваев, и все довольны

фернандес - бразилец, а значит интернационалист. ему ваши закидоны про чистоту расы накуй не всрались. думаю, подавляющее число игроков, которые в курсе газпромовского кредо, презирают ваш клуб. правда, если очень надо заработать, это не становится преградой. пример - халк. за газпром сердцем играли только андрюха аршавин и эрик хаген
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#13  Blessing  Спб (Сегодня, 15:27)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: идим1986ЦСКА
Фернандес 30ку стоит,

Ну, нам то подешевле уступите, а мы в долгу не останемся: Анюков вряд ли пойдёт, а Смольникова, так и быть, можем предложить, только для вас это будет еще меньше.
Если договоримся, то и Чалова пристроим, главное, деловые, доверительные взаимоотношения двух уважаемых клубов.
У нас есть деньги, нет игроков, у вас наоборот, не дадим помереть друг другу. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#12  Valar   (Сегодня, 15:25)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Обляков справа хорошо отыграл в матче, когда Марио травму получил. Просто подменить ещё Набабкин способен. Марио очень важен для ЦСКА, но если сам заходчет попробовать свои силы в европейском топ клубе типа Реала, Барселоны то за хорошие деньги Гинер отпустит. Кредит за стадион всё равно нужно отдавать и чем скорее отдадим, тем лучше. Сможем тогда не только молодыми ноунеймами и свободными агентами усиливать состав, но и реально игроками способными сразу усилить игру команды, да и задачи в еврокубках серьёзные решать можно будет.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#11  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:12)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сколько знатоков на ветке собралось! Начиная от Sport24 и заканчивая ниженаписавшего Savegera...
Какой на...й зенит? Он, думаешь, типа данни-семшовых-кокошей на бабло ваше позарится? Да он в гробу ваши коврижки видал! Он если уйдёт, то только в настоящий европейский топ-клуб, а не в российский недоклуб ради денег.
А новости про "неназванные клубы" вааще веселят: какие клубы "карришпанденть" понятия не имеет, но знает, что они сделали предложения! Наверное, Гинер ему рассказал, мля... Ысшо один шнобель-рустам-ян!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#10  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:10)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Третье-разрядные клубы в настоящее время.

??? Наполи устойчиво на 2 месте.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#9  JaapStam  JaapStam (Сегодня, 15:10)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
В витессе воспитанник клуба если шо.
Цитата: P. Holmberg
Про Ахметова и Чалова- даже обсуждать нечего, а вот по Марио- ну уже не первый год за него предлагают хорошие деньги. Рано или поздно Гинер дрогнет)))) Другой вопрос, что адекватной замены нет. Даже в перспективе.
Левый фланг более менее наполнен. Там кроме Щенникова и Кучай пробовался и Обляков, и Ефремов. Магнуссон- профильный левый вингер в сборной.

А справа- пока пустота.
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
#8  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 15:09)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Saveger
Фернандес - в Зенит, в ЦСКА - Караваев, и все довольны

Съесть-то он съесть... Да кто ж ему дасть? wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#7  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 15:07)
  • +1
  •  (3)

Про Ахметова и Чалова- даже обсуждать нечего, а вот по Марио- ну уже не первый год за него предлагают хорошие деньги. Рано или поздно Гинер дрогнет)))) Другой вопрос, что адекватной замены нет. Даже в перспективе.
Левый фланг более менее наполнен. Там кроме Щенникова и Кучай пробовался и Обляков, и Ефремов. Магнуссон- профильный левый вингер в сборной.

А справа- пока пустота.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#6  cska1971  Москва (Сегодня, 15:04)
  • +1
  •  (5)

Сомневаюсь, что ЦСКА готов расстаться с Марио. Особенно сейчас.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#5  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 15:02)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Фернандес 30ку стоит, учитывая нынешние ценники. Да и заиграет он в любом топ клубе, причем чем лучше и мастеровитие будут одноклубники, тем круче он будет прогрессировать.
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:49)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
Третье-разрядные клубы в настоящее время.

значит, ближе к уровню нашего чемпа.
значит, легче будет адаптироваться.
значит, легче будет вливаться и конкурировать с местными.

для НАЧАЛА карьеры-считаю- самое то.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  rusivan   (Сегодня, 14:42)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ахметову и Чалову рано еще, лучше в конце сезона. Для Фернандеса самое то, особенно в Наполи где будет основным


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Одна любовь,Одна жизнь,Один свет.
Спартак!!!
Вперед Спартак Москва,Милан и Сборная России
★★
Регистрация: 3.01.2010 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 14:42)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Третье-разрядные клубы в настоящее время.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 14:39)
  • -13
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Фернандес - в Зенит, в ЦСКА - Караваев, и все довольны


--------------------
Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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