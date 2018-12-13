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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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16:13
У ЦСКА нет предложений по Чалову (4)
У ЦСКА нет предложений по Чалову (4)
14:49
Защитник "Ростова" Сигурдссон дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за удар мячом в болбоя (1)
Защитник "Ростова" Сигурдссон дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за удар мячом в болбоя (1)
14:10
"Спартак" наказан закрытием трибуны на ближайший матч РПЛ за кричалки фанатов в адрес Гилерме (14)
"Спартак" наказан закрытием трибуны на ближайший матч РПЛ за кричалки фанатов в адрес Гилерме (14)
13:55
Суд оштрафовал и лишил Евгения Башкирова водительских прав за езду за рулем в нетрезвом виде (2)
Суд оштрафовал и лишил Евгения Башкирова водительских прав за езду за рулем в нетрезвом виде (2)
12:53
Полузащитник "Авангарда": странная ситуация - мы успешно выступаем, занимаем 3 место, а президент уходит в отставку (13)
Полузащитник "Авангарда": странная ситуация - мы успешно выступаем, занимаем 3 место, а президент уходит в отставку (13)
12:41
Александр Кокорин: не буду отмечать Новый год - ёлку поставить и стол накрыть тут не разрешат (18)
Александр Кокорин: не буду отмечать Новый год - ёлку поставить и стол накрыть тут не разрешат (18)
12:25
Глушаков – жене: поеду в Грозный играть, за зарплату 30 тысяч рублей. Алименты посчитаешь потом (49)
Глушаков – жене: поеду в Грозный играть, за зарплату 30 тысяч рублей. Алименты посчитаешь потом (49)
11:34
Роберт Левандовски оформил 3-й дубль подряд и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов
Роберт Левандовски оформил 3-й дубль подряд и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов
09:26
Игорь Акинфеев стал четвертым вратарем в истории не пропустившим от "Реала" в двух матчах ЛЧ в одном сезоне
Игорь Акинфеев стал четвертым вратарем в истории не пропустившим от "Реала" в двух матчах ЛЧ в одном сезоне
Защитник "Ростова" Сигурдссон дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за удар мячом в болбоя
Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон по решению КДК оштрафован и дисквалифицирован на одну игру за удар мячом в болбоя в матче с "Крыльями".
"В понедельник мы получили дополнительные рапорты от всех 4 судей, и по Сигурдссону мы получили объяснение от ФК "Ростов". Сигурдссон извинился перед мальчиком, подарив ему футболку, и конфликт был исчерпан. Мы применили две статьи: неспортивное поведение и провокация зрителей. Мы дисквалифицировали его на один матч чемпионата России и оштрафовали на 90 тысяч рублей", — приводит слова главы КДК Артура Григорьянца Sport24.
"В понедельник мы получили дополнительные рапорты от всех 4 судей, и по Сигурдссону мы получили объяснение от ФК "Ростов". Сигурдссон извинился перед мальчиком, подарив ему футболку, и конфликт был исчерпан. Мы применили две статьи: неспортивное поведение и провокация зрителей. Мы дисквалифицировали его на один матч чемпионата России и оштрафовали на 90 тысяч рублей", — приводит слова главы КДК Артура Григорьянца Sport24.
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