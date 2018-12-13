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Защитник "Ростова" Сигурдссон дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за удар мячом в болбоя

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон по решению КДК оштрафован и дисквалифицирован на одну игру за удар мячом в болбоя в матче с "Крыльями".

"В понедельник мы получили дополнительные рапорты от всех 4 судей, и по Сигурдссону мы получили объяснение от ФК "Ростов". Сигурдссон извинился перед мальчиком, подарив ему футболку, и конфликт был исчерпан. Мы применили две статьи: неспортивное поведение и провокация зрителей. Мы дисквалифицировали его на один матч чемпионата России и оштрафовали на 90 тысяч рублей", — приводит слова главы КДК Артура Григорьянца Sport24.
Теги: Ростов Сигурдссон
Сегодня, 14:49
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#1  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 16:19)
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Штраф надеюсь мальчику отдадут
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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