Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти перенес операцию на голеностопном составе."Сальваторе передает всем красно-белым большой привет и желает команде победы в важнейшем матче Лиги Европы против "Вильярреала". А мы желаем Боккетти скорейшего выздоровления!" - сообщается в твиттере клуба.