Новости партнеров

Роман Зобнин: на чемпионате мира перед играми мы слушали песню "Любэ" - "Давай за жизнь"

Хавбек "Спартака" Роман Зобнин рассказал, какую песню слушали футболисты сборной России во время чемпионата мира.

"Любимая песня? Во время чемпионата мира перед матчами мы слушали песню "Давай за жизнь" группы Любэ", - приводит слова Зобнина пресс-служба "Спартака".

Теги: Зобнин Сборная России
Сегодня, 14:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(2)
#5  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 15:41)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
diego milito 22,
чудак ты. Любэ приятно слушать в любом состоянии, а не то что сейчас играет по всем каналам.
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 15:39)
  • -3
  •  (3)
online

Хач то ваш , наверное лезгинку отплясывал.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  utekay  Россия (Сегодня, 14:49)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Это тост!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 14:39)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Поэтому и результат такой удручающий. "Любе" с Колей Расторгуевым гопота и то не слушает.
Слушать нужно и стремиться выше с композицией- Led Zeppelin - Stairway To Heaven.
Результат был бы впечатляющим.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:37)
  • +3
  •  (3)

В Спартаке ее послушайте - может попрет
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.