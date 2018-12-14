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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Роман Зобнин: на чемпионате мира перед играми мы слушали песню "Любэ" - "Давай за жизнь"
Хавбек "Спартака" Роман Зобнин рассказал, какую песню слушали футболисты сборной России во время чемпионата мира.
"Любимая песня? Во время чемпионата мира перед матчами мы слушали песню "Давай за жизнь" группы Любэ", - приводит слова Зобнина пресс-служба "Спартака".
"Любимая песня? Во время чемпионата мира перед матчами мы слушали песню "Давай за жизнь" группы Любэ", - приводит слова Зобнина пресс-служба "Спартака".
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