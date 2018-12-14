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Адвокат Мамаева: мы довольны результатами судмедэкспертизы
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о результатах судебно-медицинской экспертизы. Его подзащитный обвиняется по статье "Хулиганство".
Считается, что 8 октября Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин в Москве избили Виталия Соловчука, работающего водителем у ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Чуть позже футболисты поучаствовали в драке в кафе, жертвой которой стали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак и гендиректор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Вместе с бывшими игроками сборной России были их друзья, в том числе младший брат Кокорина Кирилл.
"Мы довольны результатами судебно-медицинской экспертизы. Выводы нас устраивают. Был установлен легкий вред здоровью, никаких тяжких телесных. Мы говорим о том, что Мамаев причастен только к одному эпизоду. Второй нас в меньшей степени интересует, но в обоих случаях результаты экспертизы благоприятны для всех фигурантов.
Это основание для квалификации дела, доказательства пока не учитываются. Суд принимает во внимание закончено ли производство по делу и может ли кто-то из обвиняемых повлиять на его ход. С результатами мы ознакомились и понимаем, что никакого влияния быть не может. Это свидетельствует, что тяжких последствий нет.
Состав преступления по 115 статье части 1 не очень тяжкий. Максимальное наказание — 4 месяца ареста. Минимальное — 40 тысяч рублей и прекращение дела по примирению сторон", - цитирует Бушманова Sport24.
Считается, что 8 октября Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин в Москве избили Виталия Соловчука, работающего водителем у ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Чуть позже футболисты поучаствовали в драке в кафе, жертвой которой стали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак и гендиректор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Вместе с бывшими игроками сборной России были их друзья, в том числе младший брат Кокорина Кирилл.
"Мы довольны результатами судебно-медицинской экспертизы. Выводы нас устраивают. Был установлен легкий вред здоровью, никаких тяжких телесных. Мы говорим о том, что Мамаев причастен только к одному эпизоду. Второй нас в меньшей степени интересует, но в обоих случаях результаты экспертизы благоприятны для всех фигурантов.
Это основание для квалификации дела, доказательства пока не учитываются. Суд принимает во внимание закончено ли производство по делу и может ли кто-то из обвиняемых повлиять на его ход. С результатами мы ознакомились и понимаем, что никакого влияния быть не может. Это свидетельствует, что тяжких последствий нет.
Состав преступления по 115 статье части 1 не очень тяжкий. Максимальное наказание — 4 месяца ареста. Минимальное — 40 тысяч рублей и прекращение дела по примирению сторон", - цитирует Бушманова Sport24.
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