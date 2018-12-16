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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Мирослав Ромащенко назвал системообразующего игрока сборной России
Мирослав Ромащенко, ассистент главного тренера сборной России Станислава Черчесова, оценил роль полузащитника московского "Спартака" Романа Зобнина в национальной команде.
"Системообразующий игрок сборной? Зоба! На мой взгляд, он вообще ключевая фигура сборной. Главный футболист, вокруг которого всё строится. Ствол дерева, от которого идёт всё остальное. Тактически грамотный, вдумчивый, быстро впитывает все идеи, которые нужно реализовать. И главное, помогает осуществить их партнёрам. Как ближнему, так и всей команде.
Отличие от других игроков центральной зоны? Зобнин и Газинский — одна пара, Зобнин и Кузяев — вторая, Кузяев и Газинский — третья. Берём последнюю. Им пока тяжело в связке. Не факт, что два хороших футболиста могут демонстрировать высокую эффективность вместе. Оба по стилистике — ведомые, их нужно кому-то за собой тащить. Зобнин же за счёт феноменальной работоспособности, тактической грамотности и быстрой усвояемости теории, необходимой в конкретном матче, максимально быстро сдвигается в зону встречи соперника с мячом, моментально старается ставить его в лимит времени. Он реагирует на эпизод ещё до передачи на соперника. Понимает, что сюда пас пойдёт на 70 процентов, сюда — на 20, сюда — на 10. Читает игру, предугадывает направление разворота оппонента, делает шаг, который помогает быстрее вступать в активный отбор.
За это время партнёры — Газинский или Кузяев, которые чаще всего реагируют на момент уже после действия соперника, — успевают сделать два шага и сблизиться. Таким образом обеспечиваются подстраховка и компактность, в случае отбора мяча есть возможность сразу выйти в атаку — Зобнин может отдать пас. Вы же обратили внимание, что именно Рома отыграл все матчи на чемпионате мира, а не кто-то другой из центральной зоны. Как раз по названным причинам. Каждая секунда на таком уровне дорога, иначе могут образоваться разрывы", - цитирует Ромащенко "Чемпионат.сом".
"Системообразующий игрок сборной? Зоба! На мой взгляд, он вообще ключевая фигура сборной. Главный футболист, вокруг которого всё строится. Ствол дерева, от которого идёт всё остальное. Тактически грамотный, вдумчивый, быстро впитывает все идеи, которые нужно реализовать. И главное, помогает осуществить их партнёрам. Как ближнему, так и всей команде.
Отличие от других игроков центральной зоны? Зобнин и Газинский — одна пара, Зобнин и Кузяев — вторая, Кузяев и Газинский — третья. Берём последнюю. Им пока тяжело в связке. Не факт, что два хороших футболиста могут демонстрировать высокую эффективность вместе. Оба по стилистике — ведомые, их нужно кому-то за собой тащить. Зобнин же за счёт феноменальной работоспособности, тактической грамотности и быстрой усвояемости теории, необходимой в конкретном матче, максимально быстро сдвигается в зону встречи соперника с мячом, моментально старается ставить его в лимит времени. Он реагирует на эпизод ещё до передачи на соперника. Понимает, что сюда пас пойдёт на 70 процентов, сюда — на 20, сюда — на 10. Читает игру, предугадывает направление разворота оппонента, делает шаг, который помогает быстрее вступать в активный отбор.
За это время партнёры — Газинский или Кузяев, которые чаще всего реагируют на момент уже после действия соперника, — успевают сделать два шага и сблизиться. Таким образом обеспечиваются подстраховка и компактность, в случае отбора мяча есть возможность сразу выйти в атаку — Зобнин может отдать пас. Вы же обратили внимание, что именно Рома отыграл все матчи на чемпионате мира, а не кто-то другой из центральной зоны. Как раз по названным причинам. Каждая секунда на таком уровне дорога, иначе могут образоваться разрывы", - цитирует Ромащенко "Чемпионат.сом".
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