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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Молодежь "Спартака" и звёзды прошлого сезона. Сборная неудачников первой части чемпионата
Следом за командой лучших игроков прошедших семнадцати туров мы набираем и состав из тех, кто не оправдал наших ожиданий. О футболистах, которым надо активнее прочих тренироваться на грядущих сборах, чтобы исправиться весной.
Оговоримся сразу: мы не включаем в этот состав находящихся в СИЗО, любителей голосовых сообщений и профессиональных банщиков, особо активных пользователей Инстаграма, которые лепят лайки направо и налево. По этим персонажам будет отдельный материал.
Здесь мы говорим исключительно об игровых достижениях.
Фото: sportbox.ru
Андрей Лунев, "Зенит"
Не спешите писать гневные комментарии. Действительно, нельзя сказать, что Лунев играл плохо с июля по декабрь. Но тот ужасный срыв, который случился с ним в конце ноября, оправдать никак не получится. Ошибки в матчах с "Арсеналом" и "Рубином" получились не только результативными - они были просто кошмарными.
Если бы столько помарок допустил вратарь средний, столько претензий, может, и не возникло бы. Но Андрей основной вратарь сборной, основной вратарь лидера чемпионата и к нему в связи с этим мы вынуждены предъявлять повышенные требования. Особенно после классного предыдущего сезона.
Дмитрий Стоцкий, "Краснодар"
Многие не верили, что Стоцкий получит серьёзный вызов в таком солидном возрасте (сейчас ему 29). Еще пару сезонов назад предполагали только ЦСКА - да и то, лишь из-за сложной кадровой ситуации "армейцев". Но универсальный футболист, раскрывшийся в "Уфе" получил свой шанс: летом его подписал "Краснодар".
Только вот при более сильных партнерах Стоцкий не только не начал прогрессировать, но даже и немного сбавил. Позднего раскрытия так и не случилось - в основном Стоцкий попадает в состав "быков" из-за лимита на легионеров. Прямолинейность и скудный технический арсенал игрока не позволяют ему перейти на уровень выше и влиять на игру главных преследователей "Зенита" положительно.
Соломон Кверквелия, "Локомотив"
Сюда можно было поставить и Хёведеса - "Локомотив" по сравнению с прошлым сезоном ужасно действует в обороне, - но Бенедикт, появившийся в Москве только минувшим летом, хотя бы иногда забивает. Кверквелия сбавил во всех компонентах - концентрации, отборе и борьбе.
Главный вопрос, что здесь причина, а что следствие. Падает ли индивидуальный уровень игроков из-за системных проблем или же изначально всему виной частные случаи? Этой зимой Юрию Семину предстоит разобраться, иначе "Локо" может остаться с одной лишь Лигой Европы на финише сезона.
Никита Чернов, ЦСКА
От Никиты который год ждут долгожданной зрелости, необходимой центральному защитнику. Он долго ездил по арендам и в этом сезоне получил долгожданный шанс - и не оправдал его.
Многочисленные ошибки привели к тому, что некогда надежда ЦСКА Чернов, который сыграл даже за сборную России при Капелло, проиграл конкуренцию не только Бекао и Магнуссону, но и Кириллу Набабкину. Это, как вы понимаете, настоящий фэйл.
Эльмир Набиуллин, "Зенит"
Ещё несколько лет назад о Набиуллине говорили только в восторженных тонах. Крайний защитник казанского "Рубина" тогда казался действительно одним из самых талантливых футболистов своего поколения.
Случился переезд в Санкт-Петербург, стагнация и теперь Набиуллин один из целого ряда безликих крайних защитников нашего чемпионата. Его место сначала занимал Чернов, тоже регулярно ошибавшийся, а потом Семаку всё это надоело - он перешел на схему с тремя центральными защитниками, а слева играл Роберт Мак. Представляете насколько всё плохо, если левого латераля играет правый вингер?
Фото: sport-express.ru
Александр Ташаев, "Спартак"
Болельщики "красно-белых" рано обрадовались переходу флангового полузащитника из "Динамо". После классного прошлого сезона Ташаева ожидалось, что в "Спартак" приехал чуть ли не новый Зобнин.
Но оказалось, что "Спартак" поторопился с Александром. Видимо, футболист не справился с давлением прессы и болельщиков, поскольку он не только не развивался в течение последних месяцев, но и становился намного хуже, осев на скамейке рядом с Педро Рошей.
Игорь Денисов, "Локомотив"
Важным столпом обороны чемпионского "Локомотива" была опорная зона. Денисов прекрасно справлялся со своей ролью в стане "железнодорожников" в прошлом году и давал даже больше того, что от него можно было требовать.
Но в текущем сезоне Денисов стал существенно хуже действовать в отборе и при позиционной игре. Если бы не Крыховяк, иногда помогавший ему в этой области, проблемы "Локо" у данном сегменте проявлялись значительно ярче.
Артём Тимофеев, "Спартак"
Представитель "спартаковской" молодежи, которую так любят восхвалять до небес, а потом безбожно ругать, получил свой первый шанс в прошлом году, но из-за серьезной травмы надолго выбыл из строя. В текущем сезоне ему повезло больше: пока Глушаков бегал за молодежку, а Зобнин лечился, Тимофеев получал достаточно игрового времени.
Только вот воспользоваться этими шансами полузащитник так и не сумел. Целый ряд невзрачных игр привёл к тому, что новый тренер "красно-белых" Олег Кононов решился делать ставку на опытных игроков, а не на подрастающее поколение. Уже сейчас ходят слухи о том, что Тимофеев отправится в аренду.
Мануэл Фернандеш, "Локомотив"
Конечно руководство "Локо" неправильно повело себя с португальцем, не предложив ему условия, которые почему-то оказались приемлемыми с точки зрения клуба для того же Хёведеса. Но это не повод для того, чтобы прекращать играть в футбол.
Ману не напоминал и тени себя образца прошлого сезона. Где те дальние удары, роскошный поиск пространства под передачу и ведение игры всей команды в позиционных атаках? Видимо, там же, где и хороший контракт.
Александр Ломовицкий, "Спартак"
Здесь те же самые вопросы, что и с Тимофеевым. На сборах Ломовицкий вроде бы неплохо показал себя, даже побеждал в сравнении с Александром Ташаевым, а потом все неприметно заглохло: Ломовицкий продолжал выходить на поле, но моментально терялся. Его сватают туда же, куда и Тимофеева, - в "Крылья Советов".
Фёдор Смолов, "Локомотив"
Трансфер, оформленный как главная сделка этого лета, совершенно себя не оправдал. Смолов после чемпионата мира - абсолютно дежурная фигура, заменить которую способен какой-нибудь Салугин.
Сказались и травмы, но оправдать всё проблемами со здоровьем нельзя. Смолов до чемпионата мира и после - это два разных футболиста, которых даже сравнивать между собой как-то неуместно.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Оговоримся сразу: мы не включаем в этот состав находящихся в СИЗО, любителей голосовых сообщений и профессиональных банщиков, особо активных пользователей Инстаграма, которые лепят лайки направо и налево. По этим персонажам будет отдельный материал.
Здесь мы говорим исключительно об игровых достижениях.
Фото: sportbox.ru
Андрей Лунев, "Зенит"
Не спешите писать гневные комментарии. Действительно, нельзя сказать, что Лунев играл плохо с июля по декабрь. Но тот ужасный срыв, который случился с ним в конце ноября, оправдать никак не получится. Ошибки в матчах с "Арсеналом" и "Рубином" получились не только результативными - они были просто кошмарными.
Если бы столько помарок допустил вратарь средний, столько претензий, может, и не возникло бы. Но Андрей основной вратарь сборной, основной вратарь лидера чемпионата и к нему в связи с этим мы вынуждены предъявлять повышенные требования. Особенно после классного предыдущего сезона.
Дмитрий Стоцкий, "Краснодар"
Многие не верили, что Стоцкий получит серьёзный вызов в таком солидном возрасте (сейчас ему 29). Еще пару сезонов назад предполагали только ЦСКА - да и то, лишь из-за сложной кадровой ситуации "армейцев". Но универсальный футболист, раскрывшийся в "Уфе" получил свой шанс: летом его подписал "Краснодар".
Только вот при более сильных партнерах Стоцкий не только не начал прогрессировать, но даже и немного сбавил. Позднего раскрытия так и не случилось - в основном Стоцкий попадает в состав "быков" из-за лимита на легионеров. Прямолинейность и скудный технический арсенал игрока не позволяют ему перейти на уровень выше и влиять на игру главных преследователей "Зенита" положительно.
Соломон Кверквелия, "Локомотив"
Сюда можно было поставить и Хёведеса - "Локомотив" по сравнению с прошлым сезоном ужасно действует в обороне, - но Бенедикт, появившийся в Москве только минувшим летом, хотя бы иногда забивает. Кверквелия сбавил во всех компонентах - концентрации, отборе и борьбе.
Главный вопрос, что здесь причина, а что следствие. Падает ли индивидуальный уровень игроков из-за системных проблем или же изначально всему виной частные случаи? Этой зимой Юрию Семину предстоит разобраться, иначе "Локо" может остаться с одной лишь Лигой Европы на финише сезона.
Никита Чернов, ЦСКА
От Никиты который год ждут долгожданной зрелости, необходимой центральному защитнику. Он долго ездил по арендам и в этом сезоне получил долгожданный шанс - и не оправдал его.
Многочисленные ошибки привели к тому, что некогда надежда ЦСКА Чернов, который сыграл даже за сборную России при Капелло, проиграл конкуренцию не только Бекао и Магнуссону, но и Кириллу Набабкину. Это, как вы понимаете, настоящий фэйл.
Эльмир Набиуллин, "Зенит"
Ещё несколько лет назад о Набиуллине говорили только в восторженных тонах. Крайний защитник казанского "Рубина" тогда казался действительно одним из самых талантливых футболистов своего поколения.
Случился переезд в Санкт-Петербург, стагнация и теперь Набиуллин один из целого ряда безликих крайних защитников нашего чемпионата. Его место сначала занимал Чернов, тоже регулярно ошибавшийся, а потом Семаку всё это надоело - он перешел на схему с тремя центральными защитниками, а слева играл Роберт Мак. Представляете насколько всё плохо, если левого латераля играет правый вингер?
Фото: sport-express.ru
Александр Ташаев, "Спартак"
Болельщики "красно-белых" рано обрадовались переходу флангового полузащитника из "Динамо". После классного прошлого сезона Ташаева ожидалось, что в "Спартак" приехал чуть ли не новый Зобнин.
Но оказалось, что "Спартак" поторопился с Александром. Видимо, футболист не справился с давлением прессы и болельщиков, поскольку он не только не развивался в течение последних месяцев, но и становился намного хуже, осев на скамейке рядом с Педро Рошей.
Игорь Денисов, "Локомотив"
Важным столпом обороны чемпионского "Локомотива" была опорная зона. Денисов прекрасно справлялся со своей ролью в стане "железнодорожников" в прошлом году и давал даже больше того, что от него можно было требовать.
Но в текущем сезоне Денисов стал существенно хуже действовать в отборе и при позиционной игре. Если бы не Крыховяк, иногда помогавший ему в этой области, проблемы "Локо" у данном сегменте проявлялись значительно ярче.
Артём Тимофеев, "Спартак"
Представитель "спартаковской" молодежи, которую так любят восхвалять до небес, а потом безбожно ругать, получил свой первый шанс в прошлом году, но из-за серьезной травмы надолго выбыл из строя. В текущем сезоне ему повезло больше: пока Глушаков бегал за молодежку, а Зобнин лечился, Тимофеев получал достаточно игрового времени.
Только вот воспользоваться этими шансами полузащитник так и не сумел. Целый ряд невзрачных игр привёл к тому, что новый тренер "красно-белых" Олег Кононов решился делать ставку на опытных игроков, а не на подрастающее поколение. Уже сейчас ходят слухи о том, что Тимофеев отправится в аренду.
Мануэл Фернандеш, "Локомотив"
Конечно руководство "Локо" неправильно повело себя с португальцем, не предложив ему условия, которые почему-то оказались приемлемыми с точки зрения клуба для того же Хёведеса. Но это не повод для того, чтобы прекращать играть в футбол.
Ману не напоминал и тени себя образца прошлого сезона. Где те дальние удары, роскошный поиск пространства под передачу и ведение игры всей команды в позиционных атаках? Видимо, там же, где и хороший контракт.
Александр Ломовицкий, "Спартак"
Здесь те же самые вопросы, что и с Тимофеевым. На сборах Ломовицкий вроде бы неплохо показал себя, даже побеждал в сравнении с Александром Ташаевым, а потом все неприметно заглохло: Ломовицкий продолжал выходить на поле, но моментально терялся. Его сватают туда же, куда и Тимофеева, - в "Крылья Советов".
Фёдор Смолов, "Локомотив"
Трансфер, оформленный как главная сделка этого лета, совершенно себя не оправдал. Смолов после чемпионата мира - абсолютно дежурная фигура, заменить которую способен какой-нибудь Салугин.
Сказались и травмы, но оправдать всё проблемами со здоровьем нельзя. Смолов до чемпионата мира и после - это два разных футболиста, которых даже сравнивать между собой как-то неуместно.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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