Арбитраж Петербурга признал "Тосно" банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление "Тосно" о собственном банкротстве, информирует портал "Электронное правосудие".В отношении клуба открыто конкурсное производство."Судебное заседание по делу завершено в 13.17 мск. Информация о принятом судебном акте - признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - отмечается в сообщении.Напомним, Тосно" прекратил существование после завершения прошлого сезона. Признать клуб банкротом требовали ряд кредиторов.Ранее стало известно, что "Тосно" выплатит спортивному комплексу "Петровский" долг в 12,9 миллиона рублей по решению арбитражного суда.Кроме того, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ряд исков на общую сумму около 43 миллионов рублей к "Тосно", инициировавшему процедуру своего банкротства.