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Федор Смолов пошутил про "Спартак" и ЦСКА в программе "Потрогай это"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов подшутил над "Спартаком" и ЦСКА в клубной программе "Потрогай это".

Сюжет выпуска состоял в том, что футболисты просовывают обе руки в круглые отверстия Затем они берут в руки лежащий там предмет, который они не видят, и пытаются определить, что это такое.

Сначала Смолов взял в руки куски сала. Повертев его, он сказал:

- Вы серьезно? Это же что-то, связанное со "Спартаком!

Затем ведущие насыпали в тарелку табак для кальяна. Смолов, пощупав его, заявил:

- Это овес! Раньше же много народу здесь было из ЦСКА.

Теги: Смолов Спартак ЦСКА
Сегодня, 00:08
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#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:37)
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играть разучился, так хоть клоуном подработает..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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