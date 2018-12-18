Сергей Родионов покинул пост генерального директора и назначен спортивным директором "Спартака"

Сегодня на совете директоров "Спартака" были приняты решение об изменениях в руководстве клуба.Сергей Родионов по собственному желанию покинул пост генерального директора и и назначен спортивным директором.Вице-президент Наиль Измайлов сохранил свой пост, а также будет исполняющим обязанности генерального директора.Выступление клуба в еврокубках было признано неудовлетворительным. Задачи "Спартака" в чемпионате и Кубке России не изменились - победы в обоих турнирах.