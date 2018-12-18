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Сергей Родионов покинул пост генерального директора и назначен спортивным директором "Спартака"

Сегодня на совете директоров "Спартака" были приняты решение об изменениях в руководстве клуба.

Сергей Родионов по собственному желанию покинул пост генерального директора и и назначен спортивным директором.

Вице-президент Наиль Измайлов сохранил свой пост, а также будет исполняющим обязанности генерального директора.

Выступление клуба в еврокубках было признано неудовлетворительным. Задачи "Спартака" в чемпионате и Кубке России не изменились - победы в обоих турнирах.

ФК "Спартак"
Теги: Родионов Спартак
Сегодня, 18:07
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#9  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 19:46)
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Болеет за:
«Спартак»
Господи, какие на хер победы в чр и кубке!!! Они что там курят?!!!
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 19:40)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
Ну и хорошо...

О, даже есть те, кто заметил его присутствие в спартаке, нифига себе... confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  vanapupkin  Россия (Сегодня, 19:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Из кубка вылетят, а в чемпионате займут место ниже третьего!
Регистрация: 6.05.2016 [жалоба]
#6  Denx   (Сегодня, 19:14)
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Для меня покинул пост это анулировать все счета и сидеть возле мусорного бака с порванным очком..А тут что?? Опять на главный пост пиз ец
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#5  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:42)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А кто же был спортивным директором до Родионова, ведь порядок в команде прероргатива спортивного директора.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 18:36)
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  •  (5)

Ну и хорошо...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:20)
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
А вы как не садитесь...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 18:18)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Измайлов меня смущает больше всего...
Когда я говорил, что Челоянц в тыщу раз лучше Измайлова, тут потоки говна лились. впрочем, ничего нового.
По Глушакову и Каррере тоже туман развеется.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 18:12)
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  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Так хорошо все началось и потом:
.......теперь он назначен....
с***лли
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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