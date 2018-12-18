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Леонид Федун: состоялся плановый совет директоров

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги совета директоров клуба. Заседание совета директоров состоялось сегодня.

"Состоялся плановый совет директоров. Подвели итоги, заслушали доклады четырех руководителей – академии, молодежной команды, второй и первой команд. Заслушали планы Олега Георгиевича Кононова на предстоящий период", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 20:06
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#1  Blessing  Спб (Сегодня, 20:34)
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Болеет за:
«Зенит»
Рацион обсуждался?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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