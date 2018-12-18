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Екатеринбург Уфа
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Руслан Пименов: в конфликт Семина с игроками не верю - надо умудриться, чтобы испортить отношения с Юрием Павловичем
Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу шансов «Зенита» и «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы, объяснил неудачи «Локомотива» и ЦСКА в Лиге чемпионов, а также выразил мнение, что слухи о конфликте главного тренера красно-зеленых Юрия Семина с некоторыми игроками команды беспочвенны.
- В следующей стадии Лиги Европы «Зенит» встретится с «Фенербахче», а «Краснодар» померится силами с «Байером». Что думаете об их шансах на выход в 1/8 финала турнира?
- Скажу так: две непростые команды достались нашим клубам в соперники. В принципе на этих стадиях уже бывают только серьезные соперники, но с ними можно конкурировать. С представителями турецкого чемпионата всегда было сложно. Если играешь с ними на их стадионе, болельщики всегда создают там шумовое давление. «Байер» сейчас находится на стадии становления, в чемпионате Германии они идут не очень уверенно, но это немецкая команда - стало быть, это порядок и дисциплина, и если дать им шанс, они его не упустят. Поэтому надо диктовать свои условия, сыграть на результат и выйти в следующий раунд Лиги Европы. То, что «Зенит» свой первый матч играет на выезде , это очень хорошо, потому что будет ответный матч дома. Это где-то легче. Ну, а до игры шансы всегда равные. Вне зависимости от того с грандом ты играешь или с не самым грозным соперником.
- Учитывая тот факт, что за последнее время подопечные Сергея Семака потерпели два поражения в чемпионате России и одно в Лиге Европы, результат противостояния «Зенита» с «Фенербахче» не вызывает опасения?
- Нет, не сказал бы, что это смущает. Да, последние матчи не удались им однозначно. Можно даже сказать, что они провалили этот период. Но плюс для них в том, что сейчас в чемпионате и в еврокубках наступила пауза. На предсезонных сборах у Семака будет время на то, чтобы разобраться во всем и подготовить команду.
- Какое усиление требуется в межсезонье российским участникам еврокубков?
- Европейские игроки хорошего уровня. Например, как Влашич в ЦСКА. Он доминирует на поле и делает результат.
- Вашему бывшему клубу - «Локомотиву» - не удалось выйти в весеннюю часть еврокубков. Между тем появились слухи о том, что у Юрия Семина конфликт с некоторыми игроками команды.
- Я в это не верю. Такого, чтобы Юрий Павлович не общался, не ладил с игроками, не было, нет и не будет. Это надо умудриться, чтобы испортить с ним отношения. А то, что «Локомотив» не попал в плей-офф еврокубков, это, наверное, говорит о том, что надо повышать интенсивность всего чемпионата России, приглашая хороших игроков - тогда будет результат. А так один матч выигрываем в Лиге чемпионов — все говорят, что всё супер. Но в итоге никто не выходит из группы. Мы видим, что в показательном турнире, Лиге чемпионов, нас нет. И это как раз показательный результат. Если бы наши команды вышли, вывод был бы другим: то, что мы движемся в правильном направлении. Но, увы, пока мы выпадаем из главного клубного турнира Европы. На данный момент, как я уже говорил перед стартом еврокубкового сезона, наш турнир — Лига Европы. Здесь мы можем ставить задачи. И я желаю нашим командам сыграть в финале этого турнира.
- В следующей стадии Лиги Европы «Зенит» встретится с «Фенербахче», а «Краснодар» померится силами с «Байером». Что думаете об их шансах на выход в 1/8 финала турнира?
- Скажу так: две непростые команды достались нашим клубам в соперники. В принципе на этих стадиях уже бывают только серьезные соперники, но с ними можно конкурировать. С представителями турецкого чемпионата всегда было сложно. Если играешь с ними на их стадионе, болельщики всегда создают там шумовое давление. «Байер» сейчас находится на стадии становления, в чемпионате Германии они идут не очень уверенно, но это немецкая команда - стало быть, это порядок и дисциплина, и если дать им шанс, они его не упустят. Поэтому надо диктовать свои условия, сыграть на результат и выйти в следующий раунд Лиги Европы. То, что «Зенит» свой первый матч играет на выезде , это очень хорошо, потому что будет ответный матч дома. Это где-то легче. Ну, а до игры шансы всегда равные. Вне зависимости от того с грандом ты играешь или с не самым грозным соперником.
- Учитывая тот факт, что за последнее время подопечные Сергея Семака потерпели два поражения в чемпионате России и одно в Лиге Европы, результат противостояния «Зенита» с «Фенербахче» не вызывает опасения?
- Нет, не сказал бы, что это смущает. Да, последние матчи не удались им однозначно. Можно даже сказать, что они провалили этот период. Но плюс для них в том, что сейчас в чемпионате и в еврокубках наступила пауза. На предсезонных сборах у Семака будет время на то, чтобы разобраться во всем и подготовить команду.
- Какое усиление требуется в межсезонье российским участникам еврокубков?
- Европейские игроки хорошего уровня. Например, как Влашич в ЦСКА. Он доминирует на поле и делает результат.
- Вашему бывшему клубу - «Локомотиву» - не удалось выйти в весеннюю часть еврокубков. Между тем появились слухи о том, что у Юрия Семина конфликт с некоторыми игроками команды.
- Я в это не верю. Такого, чтобы Юрий Павлович не общался, не ладил с игроками, не было, нет и не будет. Это надо умудриться, чтобы испортить с ним отношения. А то, что «Локомотив» не попал в плей-офф еврокубков, это, наверное, говорит о том, что надо повышать интенсивность всего чемпионата России, приглашая хороших игроков - тогда будет результат. А так один матч выигрываем в Лиге чемпионов — все говорят, что всё супер. Но в итоге никто не выходит из группы. Мы видим, что в показательном турнире, Лиге чемпионов, нас нет. И это как раз показательный результат. Если бы наши команды вышли, вывод был бы другим: то, что мы движемся в правильном направлении. Но, увы, пока мы выпадаем из главного клубного турнира Европы. На данный момент, как я уже говорил перед стартом еврокубкового сезона, наш турнир — Лига Европы. Здесь мы можем ставить задачи. И я желаю нашим командам сыграть в финале этого турнира.
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