Георгий Джикия: чем бы занялся, если бы не футбол? Стал бы дегустатором - пробовал бы бургеры разные

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия ответил на вопросы футболисток женской сборной России.– Слишком глубокий вопрос. Может быть, одиночества. Хотя вряд ли со мной такое может произойти. Меня всегда окружает много людей.– (Смеется) Хороший вопрос. Люблю. Но могу себе позволить только один бокал, максимум два. И то если до игры большое количество времени. Обычно это за ужином.– По-разному, смотря, кто что сделал, как провинился. Если что-то происходит не так, мы сразу наказываем в команде. Обычно жесткие розыгрыши – не для девочек.– Их у меня нет, но к татуировкам отношусь хорошо, положительно. Сам об этом не думал. Есть красивые и брутальные татуировки. Есть, как у моего одноклубника, прикольные.– Могу профессию сказать. Точно был бы каким-нибудь дегустатором разных блюд, ездил бы в разные рестораны, пробовал бы бургеры. Очень люблю еду.– Я ее никогда не брил, только подбриваю. На данный момент- ничего, – сказал Джикия.