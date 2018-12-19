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Георгий Джикия: чем бы занялся, если бы не футбол? Стал бы дегустатором - пробовал бы бургеры разные

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия ответил на вопросы футболисток женской сборной России.

- Джи, ты выглядишь бесстрашно, а ты чего-нибудь боишься в жизни?

– Слишком глубокий вопрос. Может быть, одиночества. Хотя вряд ли со мной такое может произойти. Меня всегда окружает много людей.

- Любишь ли ты красное вино и сколько его можешь выпить?

– (Смеется) Хороший вопрос. Люблю. Но могу себе позволить только один бокал, максимум два. И то если до игры большое количество времени. Обычно это за ужином.

- У тебя отличное чувство юмора. Как вы разыгрываете друг друга в команде?

– По-разному, смотря, кто что сделал, как провинился. Если что-то происходит не так, мы сразу наказываем в команде. Обычно жесткие розыгрыши – не для девочек.

- Как относишься к тату и пирсингу, есть ли они у тебя?

– Их у меня нет, но к татуировкам отношусь хорошо, положительно. Сам об этом не думал. Есть красивые и брутальные татуировки. Есть, как у моего одноклубника, прикольные.

- Если не футбол, то какой вид спорта?

– Могу профессию сказать. Точно был бы каким-нибудь дегустатором разных блюд, ездил бы в разные рестораны, пробовал бы бургеры. Очень люблю еду.

- Что может заставить тебя сбрить бороду?

– Я ее никогда не брил, только подбриваю. На данный момент- ничего, – сказал Джикия.

Сборная России
Теги: Джикия
Сегодня, 08:37
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#2  pisto   (Сегодня, 08:55)
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Болеет за:
«Зенит»
или шоколадок
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#1  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 08:54)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Жора,молодчик!Успехов и удачи,хороший ты парень))))))
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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