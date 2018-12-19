Новости партнеров

Сергей Прядкин: интерес к РПЛ вырос на 30 процентов

Глава РПЛ Сергей Прядкин подвел итоги первого круга чемпионата России.

"Первая часть сезона прошла здорово, за исключением матча в Красноярске, где были не лучшие погодные условия.

Я считал, что возможно снижение интереса после чемпионата мира, слишком много футбола было. Но это не подтвердилось. После 15-го тура статистика показывает повышение интереса к турниру на 30 процентов", – сказал Прядкин.

Р-Спорт
Теги: Прядкин
Сегодня, 10:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.