Сергей Прядкин: интерес к РПЛ вырос на 30 процентов

Глава РПЛ Сергей Прядкин подвел итоги первого круга чемпионата России."Первая часть сезона прошла здорово, за исключением матча в Красноярске, где были не лучшие погодные условия.Я считал, что возможно снижение интереса после чемпионата мира, слишком много футбола было. Но это не подтвердилось. После 15-го тура статистика показывает повышение интереса к турниру на 30 процентов", – сказал Прядкин.