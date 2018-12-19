Новости партнеров

Роман Широков: надеюсь Виталий Леонтьевич не отойдет далеко от футбола

Экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал уход с поста президента РФС Виталия Мутко.

"С уходом Виталия Леонтьевича заканчивается целая эпоха российского футбола. Под руководством и при непосредственном его участии проделана огромная работа, в числе последних побед - блестящая организация чемпионата мира в России.

Желаю всяческих успехов Виталию Леонтьевичу, надеюсь, что и он далеко от футбола не отойдет, и футбол не покинет его жизнь насовсем", - цитирует Широкова ТАСС.
Теги: Широков Мутко
Сегодня, 14:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(0)
#5  avnik  море (Сегодня, 15:51)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Виталию Леонтьевичу надо сейчас знакомиться со строительством. Хотя фули ему знакомиться - футбол и стройка практически одно и тоже для таланта его масштаба. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#4  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:49)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Всего то маленькая пупка в системе управления , а прогибается качественно,растет смена Газзаеву !


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#3  pahitosik  Москва (Сегодня, 15:37)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Лизнул.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#2  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:22)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Умеет Широков встраиваться в систему.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 14:51)
  • -1
  •  (1)

Два сапога пара.Результаты деятельности Мутко-стадионы без крыш для нашей зоны,да и их надо было строить на 3 года раньше
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.