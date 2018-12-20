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Источник: "Зенит" приобретет в зимнее трансферное окно минимум трёх игроков

"Зенит" определил приоритеты на зимнее трансферное окно, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации издания, состав команды пополнят три игрока: два фланговых защитника, и футболист в атакующую линию.

От покупки центрального защитника питерцы отказались, но ситуация может измениться, если кто-то покинет команду. Напомним, контракты Бранислава Ивановича и Луиша Нету истекают по окончании сезона, потому клуб может согласиться на их продажу в ближайшее трансферное окно.

Сегодня, 09:28
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#11  Батька   (Сегодня, 10:56)
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online

С Ростова все придут ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#10  seich85   (Сегодня, 10:56)
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online

Гоните Д...бу в арсенал!!!
Регистрация: 20.03.2018 [жалоба]
#9  Серж1  Питер (Сегодня, 10:40)
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Болеет за:
«Зенит»
Lord_Vik ,так тебе и говорят,что надо избавляться от балласта
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#8  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 10:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
согласен с намерениями и с баластом надо расставаться,а его мн

День сурка.
И так бомжы мычат каждое трансферное окно.
К вам из аренд в это трансферное окно еще на один состав вернется.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#7  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 10:25)
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У болотных и так на три состава. Что они солить их собираются )))))).
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#6  Apant1   (Сегодня, 10:11)
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Защитник то не помешал бы) но конечно хозяин барин)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#5  Городовой  Россия (Сегодня, 10:10)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
И максимум футбольную команду РПЛ

Из африканцев и жителей гор?Спасибо,но нет.Сраптак нам не интересен.Такой шлак покупать глупо,вон как вас в Европе постоянно в коленно-локтевую ставят.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#4  Серж1  Питер (Сегодня, 10:06)
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Болеет за:
«Зенит»
согласен с намерениями и с баластом надо расставаться,а его много
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#3  safonas   (Сегодня, 09:53)
  • +1
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чтобы что-то купить, нужно для начала что-то продать (с)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#2  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 09:43)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Главное что бы игроков 6 продали тогда и покупать можно будет
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 09:36)
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
И максимум футбольную команду РПЛ
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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