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Павел Мамаев: судья рассмотрел 4 апелляции за 15 минут, и это вы называете судом?

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев прокомментировал решение суда оставить в силе его арест до 8 февраля.

"Судья за 15 минут рассмотрел четыре апелляционные жалобы на арест. И это вы называете судом? Их вообще нельзя к людям подпускать.

Говорят, что я могу скрыться от следствия. Прямо вот отсюда скроюсь за границей и продолжу заниматься преступной деятельностью. Как будто я трех-четырех человек застрелил", - цитируют Мамаева "Известия".
Теги: Мамаев
Сегодня, 09:45
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#5  Сибирячок   (Сегодня, 10:06)
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Болеет за:
«Спартак»
Один из постулатов судебной системы - перед законом все равны.
Правда в нашей стране он работает очень извращённо.

Прежде чем кого-нибудь бить, надо всегда поинтересоваться личностью терпилы.
И лишь исходя из статуса жертвы, нужно принимать решение. Вот так. Официанта можно было бы отправить на инвалидность, но в СИЗО не попасть. Дебилы, куле..
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 09:52)
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Болеет за:
«Спартак»
Не пеняй на зеркало всадник без головы.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  safonas   (Сегодня, 09:52)
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Их вообще нельзя к людям подпускать.
согласен, Коку и Мамая вообще нельзя к людям подпускать


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#2  casabl   (Сегодня, 09:51)
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  •  (5)

Если в апелляционных жалобах всякая ересь, то хуле их "рассматривать"?
Тузик, сидеть!


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#1  EMDM   (Сегодня, 09:50)
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  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Павел, а ты судья чтоли? А сколько по времени должны рассматривать они аппеляции? За 3 месяца? или 5 лет? Ты их работы не знаешь! А если тебе адвакаты говорят такое, так они заинтересованы в этом тебе говорить!
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
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