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Александр Глеб - о Кокорине и Мамаеве: ребята накосячили, но поняли свою ошибку

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб высказал мнение о ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

18 декабря Московский городской суд подтвердил законность продления до 8 февраля срока ареста Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву по делу о хулиганстве и побоях. Футболисты были арестованы 11 октября.

"Мое мнение, что хватит с них. Они поняли свою ошибку. Да, ребята накосячили, и думаю, они реально это осознали и больше этого не случится", - цитирует Глеба Sport24.
Теги: Глеб Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:41
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#2  liasport433   (Сегодня, 19:49)
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ага, конечно поняли, в след раз ***ть будут где нет камер =)
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 18:48)
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что они поняли? Ты почитай их лай из Бутырки и поймёшь, что поняли они одно - мир несправедлив только к ним четверым. Причём к каждому конкретному несчастному он несправедливее, чем к остальным.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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