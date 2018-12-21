Агент: "Спартак" готов только продать Рошу. Никаких уведомлений от клуба я не получал

Хамилтон Бернард, агент нападающего "Спартака" Педро Роши, сообщил, что не получал от клуба писем об отказе от услуг 24-летнего футболиста в зимний трансферный период."Нет, я не получал никаких уведомлений, ничего об этом не знаю", - приводит слова агента "Спорт-экспресс".По словам Бернарда, "Спартак" не намерен отдавать Рошу в аренду. "Готов только продать. И есть много заинтересованных клубов, но все хотят оформить именно аренду. У них нет денег на приобретение Роши", - добавил агент.В текущем сезоне Роша провел за красно-белых всего четыре матча. Малое количество игрового времени игрок объяснил частыми травмами.