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Агент: "Спартак" готов только продать Рошу. Никаких уведомлений от клуба я не получал

Хамилтон Бернард, агент нападающего "Спартака" Педро Роши, сообщил, что не получал от клуба писем об отказе от услуг 24-летнего футболиста в зимний трансферный период.

"Нет, я не получал никаких уведомлений, ничего об этом не знаю", - приводит слова агента "Спорт-экспресс".

По словам Бернарда, "Спартак" не намерен отдавать Рошу в аренду. "Готов только продать. И есть много заинтересованных клубов, но все хотят оформить именно аренду. У них нет денег на приобретение Роши", - добавил агент.

В текущем сезоне Роша провел за красно-белых всего четыре матча. Малое количество игрового времени игрок объяснил частыми травмами.

"Спорт24"
Теги: Спартак Роша
Сегодня, 19:48
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#2  Frankenstein   (Сегодня, 21:02)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
чемодан без ручки мля
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:52)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ха ха. Не играет из-за травм? А травмы от скамейки?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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