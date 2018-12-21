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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Агент: "Спартак" готов только продать Рошу. Никаких уведомлений от клуба я не получал
Хамилтон Бернард, агент нападающего "Спартака" Педро Роши, сообщил, что не получал от клуба писем об отказе от услуг 24-летнего футболиста в зимний трансферный период.
"Нет, я не получал никаких уведомлений, ничего об этом не знаю", - приводит слова агента "Спорт-экспресс".
По словам Бернарда, "Спартак" не намерен отдавать Рошу в аренду. "Готов только продать. И есть много заинтересованных клубов, но все хотят оформить именно аренду. У них нет денег на приобретение Роши", - добавил агент.
В текущем сезоне Роша провел за красно-белых всего четыре матча. Малое количество игрового времени игрок объяснил частыми травмами.
"Спорт24"
"Нет, я не получал никаких уведомлений, ничего об этом не знаю", - приводит слова агента "Спорт-экспресс".
По словам Бернарда, "Спартак" не намерен отдавать Рошу в аренду. "Готов только продать. И есть много заинтересованных клубов, но все хотят оформить именно аренду. У них нет денег на приобретение Роши", - добавил агент.
В текущем сезоне Роша провел за красно-белых всего четыре матча. Малое количество игрового времени игрок объяснил частыми травмами.
"Спорт24"
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