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"Зенит" и "Краснодар" заинтересовались Ингасоном из "Ростова"

Защитник сборной Исландии и «Ростова» Сверрир Ингасон привлёк внимание двух лучших команд этого сезона, сообщает издание "Невские новости". "Ростов" хочет получить за переход игрока около 3 миллионов евро. Его контракт с донским клубом заканчивается 2020 году.

В 17 матчах РПЛ Ингасон забил два гола и получил три жёлтые карточки.
Теги: Ингасон Ростов Зенит Краснодар
Сегодня, 08:16
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#1  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:17)
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Болеет за:
«Ростов»
Защитник хороший, но таких много. Можно и продать.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
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