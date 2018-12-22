"Зенит" и "Краснодар" заинтересовались Ингасоном из "Ростова"

Защитник сборной Исландии и «Ростова» Сверрир Ингасон привлёк внимание двух лучших команд этого сезона, сообщает издание "Невские новости". "Ростов" хочет получить за переход игрока около 3 миллионов евро. Его контракт с донским клубом заканчивается 2020 году.В 17 матчах РПЛ Ингасон забил два гола и получил три жёлтые карточки.