Гендиректор "Анжи": после Белорукова заявление об уходе написал Савичев

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов рассказал о финансовой ситуации в клубе, где скопились большие долги перед игроками, тренерским штабом и персоналом.- С того момента ничего не поменялось. Первая часть сезона завершилась, календарный год заканчивается, но до нас, по-моему, как никому не было дела, так и нет.- Абсолютно никаких изменений – ни со спонсорами, ни с финансированием клуба, ни с чем.- Это надо у Сергея Геннадиевича спрашивать. Я не говорю, что мы снимемся. Но, может, Прядкин больше знает. Не могу комментировать его слова. Скажу только, что "Анжи" очень хочет довести чемпионат до конца – и клуб, и команда делают все для этого. С уверенностью говорю. Это наше общее новогоднее желание.- В клуб прислал заявление хавбек Константин Савичев. Оно такое же, как у Белорукова. Не с тем посылом, что вот – я ухожу. А с другим – если в течение указанного времени клуб не рассчитается с игроком, то футболист имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке.- Да, но как можно сказать, что остаются? Для того, чтобы уйти, нужно написать заявление и отправить его по факсу. Это можно решить за один день. На данный момент пока можно констатировать, что двое игроков написали заявления. Дмитрий еще до матча со "Спартаком", Константин прислал его неделю назад. От всех остальных я таких намерений не слышал.- Да. Президент клуба нас заверил, что с проведением сборов все будет нормально. Главный тренер со спортивным директором спланировали подготовку. 15 января приступим к работе, а потом поедем на два сбора в Турцию. Пока так задумано, но как дальше будет... Трудимся над этим.